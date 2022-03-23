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Стивен Кинг приостановил сотрудничество с издательством АСТ

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Американский писатель Стивен Кинг приостановил сотрудничество с издательством АСТ, которое имеет контракт на выпуск его книг на русском языке. Об этом 23 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.

«Агент Стивена Кинга официально уведомил издательство, что автор временно приостанавливает сотрудничество по всем новым контрактам. Таким образом, права на все ранее купленные произведения остаются за АСТ на все время действия контрактов», — рассказали в АСТ.

Новый роман Кинга «Билли Саммерс», который выйдет 6 апреля в России, на какое-то время станет последней новинкой писателя на русском. Издательство обращает внимание читателей на то, что права на большинство произведений Кинга продлены на 3 — 4 года.

Ранее Кинг написал в Twitter, что не будет продлевать контракты на выход его книг в России.

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Комментарии (6)

VKuser1862653
Возврат "Кэдмен"?
Pilat
Так понятное дело.
Он теперь контракт на рубли хочет перевести.
Зачем ему баксы.
Ну и домик в русской деревне присматривает на Авито
В США скоро будет очень не уютно.
Фомальгаут
Наша жизнь уже превзошла самую ужасную фантазию Стивена Кинга!
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