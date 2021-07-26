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«В мировой практике такого не припомню». «Фонтанка» побывала на съемках второго сезона «Эпидемии»

Как съемочная группа самого успешного за рубежом современного российского сериала красила траву, меняла мох, строила домик для шаманки и общалась со светлячками

Фото: 1–2–3 Production
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«Оленеводы, помогите с животным справиться! Администрация, приготовьте актерам воды после репетиции! Тишина, мотор!..» На 30-градусной жаре в Карелии кинокомпания 1–2–3 Production снимает второй сезон сериала «Эпидемия». Под громкий крик чаек и шум Ладоги рождаются новые приключения героев, которые сбежали из Москвы от смертельного вируса. Теперь им предстоит выжить в дикой природе. И не просто выжить, а найти себя.

Самый успешный сериал

Международный показ многосерийного фильма «Эпидемия» заставил многих россиян поверить в возможность успеха отечественного кино: если проект хвалит сам Стивен Кинг, а Netflix покупает его за рекордные деньги, — значит, сериал действительно получился хороший. И новость о том, что у него будет второй сезон, кинокритики и зрители восприняли с интересом. Правда, настороженным: съемочная команда теперь — другая. И не только она.

Напомним вкратце сюжет. Мир накрыл страшный вирус: у заболевших обесцвечиваются глаза, они кашляют кровью и умирают в муках через 3–4 дня. Лекарства нет. Москву накрывает апокалиптический хаос, из которого пытаются спастись главные герои: интеллигентный Сергей с бывшей женой и нынешней возлюбленной, а также сосед — «новый русский» с семьей. Путь эта разношерстная компания держит на Вонгозеро в Карелии, где их ждет маленький, но пригодный для жизни дом. Люди, у которых нет ничего общего, в экстремальных условиях вынуждены вместе выживать, помогать друг другу. Пройдя через многие испытания, они достигают цели. Но финал открыт: прибежище беглецов сгорает на их глазах, а в лесу появляются загадочные вооруженные люди, говорящие на китайском.

Корреспондент «Фонтанки» побывал в окрестностях карельского города Питкяранта, где расположился «цыганский табор» — как сами артисты называют свой киношный городок. Сравнение с кочевым народом рождается из-за бесконечных переездов. Многие участники команды «Эпидемии-2» не были дома с апреля, когда начались съемки. В настоящий момент творческий процесс уже перевалил за «экватор»: в августе команда «Эпидемии-2» надеется вернуться в Москву и сесть за монтаж.

Проведя на площадке без малого два дня, «Фонтанка» увидела, как по часу снимают один план длиной меньше минуты, как разваливаются в самый ответственный момент носилки-волокуши, а артисты таскают туда-сюда на этих самых волокушах своего богатырского телосложения коллегу…

Как изменилась «Эпидемия»

«Эпидемия-2» «повзрослела»: мы увидим уже не зомби-апокалипсис, а психологическую историю с элементами «Индианы Джонса». Вектор задала новая творческая группа: режиссер Дмитрий Тюрин («Магомаев», «Ласточкино гнездо», «Рубеж», «Любовь с ограничениями»), оператор Роберт Саруханян (был вторым оператором на первом сезоне). Автор сценария — по-прежнему Роман Кантор, но сюжет киноэпопеи больше не связан с книгой Яны Вагнер. История иная, и, как признались ее участники, зачастую развитие сюжетных линий рождалось на ходу. Например, во время актерских читок в Zoom.

«В первом сезоне взята настолько высокая эмоциональная планка, что в этом жанре выше уже некуда, — рассказывает режиссер проекта Дмитрий Тюрин. — Историю нужно было вывернуть в какое-то другое русло. Второй сезон настолько не похож на первый! Герои настолько не похожи, хотя те же самые… И по структуре: каждая серия — это новая локация. Я сейчас смотрю первые сборки монтажа: каждая серия получается как отдельное кино. Это очень интересный опыт. В мировой практике, честно говоря, такого не припомню».

Фото: 1–2–3 Production
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Команду пополнили новые артисты: смелый на эксперименты Юра Борисов исполняет роль проводника выживших героев. Дарья Екамасова своей необычной ролью привнесла в картину северный колорит.

В коллектив «новички» влились легко.

«Меня удивляет отношение коллег к этой работе, — рассказывает Дарья Екамасова. — Понятно, все много снимаются, у всех много проектов, но я чувствую, что ребята с придыханием относятся к делу: они выстраивают свои образы, придумывают, делятся, рассказывают, — то есть здесь идет творческий процесс. Часто сталкиваешься с тем, что кино превращается в какой-то конвейер, а здесь, из-за того, что сплоченная команда, возникает полифония: каждый — отдельная нота. Мне радостно, что я стала еще одной нотой».

Фото: 1–2–3 Production
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До Питкяранты съемочная группа уже успела побывать в Москве, Подмосковье, Пушкинских Горах, под Петербургом и в других местах Карелии — причем по кругу: на одни и те же площадки возвращались несколько раз, чтобы «поймать» погоду и свободные окна в графиках актеров. Кстати, до Карелии «кинокараван» «Эпидемии» с момента начала проекта добрался впервые: Вонгозеро, посреди которого искали прибежища герои, в первом сезоне изобразила Онежская губа Белого моря в Архангельской области.

Что еще нового? Герои похудели, мужчины вдали от цивилизации отрастили бороды, причем самые настоящие. Брутальным стал даже юный Миша с синдромом Аспергера в исполнении Эльдара Калимулина. Актер признался, что выживать на жаре с обильной растительностью оказалось непросто, но, к счастью, рядом Ладога — в перерывах можно было плавать на байдарке, которую привез с собой на съемки Юра Борисов, да и просто освежаться в воде. Хотя в экстремальные для Севера +30 озеро настолько прогрелось, что могло составить достойную конкуренцию Черному морю.

Про съемки в Карелии

Жара принесла не только страдания артистам, но и подкинула дополнительной работы декораторам: трава на месте съемок просто выгорела, и ее пришлось красить зелеными акриловыми красками. А еще менять мох.

Но и без этого у команды художника-постановщика Жанны Пахомовой было немало работы: на голом утесе, где и гвоздя-то вбитого не было, «выросло» целое подворье — бревенчатый дом, амбар «на курьих ножках», загон для северных оленей. Создавая постройки, художники-декораторы, с их слов, вдохновлялись старыми фотографиями финского и карельского быта, но не пытались воспроизвести его. Скорее, это романтическая вариация на тему. Так же, как и попытка воспроизвести священное место — сейду с валуном из папье-маше. Капище устроили на безымянном острове неподалеку.

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Корреспондент «Фонтанки» прошелся среди построек и убедился: они добротны настолько же, насколько и атмосферны. Захотелось сфотографировать буквально каждую деталь этих сказочных декораций. Один интерьер лесного жилища чего стоит: от красного покрывала на грубой деревянной кровати до баночек-скляночек с целебными снадобьями. Даже стало жаль, что после съемок они будут разрушены: по просьбе местных властей площадка должна полностью вернуть свой первоначальный вид.

Впрочем, самой эффектной декорацией к сериалу стала могучая природа Северного Приладожья с ее высокими соснами, бездонным синим небом и бескрайней водной гладью.

«Это просто счастье, здесь оказаться: красота невероятная, — делится актриса Марьяна Спивак. — Одну смену мы снимали на этом утесе, и перед очередным переездом (а второй сезон весь в экспедициях) нас вышли провожать все животные: приплыли нерпы, чайки, рыбы какие-то… Светлячки выползли вот такие здоровенные. Оленя привели. Зайцы, лисы… Природа просто заявляет здесь: я есть. И это тоже вливание в нашу историю. Природа словно говорит нам: апокалипсиса точно не будет. Даже если исчезнут люди, останутся эти прекрасные сосны. И олени».

К слову, олени — а их было трое — смиренно выносили тяготы киношного быта: повторяли дубль за дублем и «принимали душ» у озера в перерывах. Их поливали водой, чтобы животные не перегрелись.

Про всемирную известность

После того, как киноэпопея превратилась в To the lake и была переведена на десяток языков, актерский состав настигла всемирная слава. Instagram «эпидемовской» молодежи наводнили поклонники из Бразилии, Турции, США.

«Когда продолжение?», «Это декорации из второго сезона?» — чаще всего эти вопросы в комментариях под постами не на русском, а на испанском, арабском, английском. Девушки-актрисы признаются: их регулярно зовут замуж.

Фото: 1–2–3 Production
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Если же говорить серьезно, то, действительно, складывается ощущение, что сериал «зашел» в других странах лучше, чем на родине. Почему? Возможно, дело отчасти в датах релиза. В России релиз фильм увидели в ноябре 2019 года, когда тема пандемии еще была, так скажем, не особо близка народу. Мировая премьера уже прошла в эпоху ковида. Люди столкнулись с реальными ограничениями, и за рубежом они были сильнее, чем в нашей стране.

Есть и вторая причина.

«Я думаю, настал тот момент, когда за рубежом поняли, что мы есть на карте мира в кинопроизводстве сериалов и что наш продукт ничем не уступает, — делится соображениями Эльдар Калимулин, исполнитель роли Миши. — Да, мы делаем его, может быть, чуть по-другому, со своими особенностями, но по качеству картинки и драматургии — это мощно, круто, и я счастлив быть этому современником... Лет 10–15 назад это было невозможно».

Фото: 1–2–3 Production
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Про настоящую пандемию

Создатели сериала против параллелей с реальной ситуацией: всё-таки в фильме другой вирус, более страшный.

«Конечно, получилось немножко провидчески, но изначально вирус [в книге Яны Вагнер] заявлен как более серьезный, он убивает практически мгновенно и нет шансов на выживание, — напоминает режиссер Дмитрий Тюрин. — Мне кажется, это размышления на тему «что бы было, если бы ковид был такой»… Параллели могут быть только такие: в любую пандемию люди прикрывают нос платочком, надевают перчатки — это, в принципе, меры предосторожности, которые были всегда, просто мы с ними не сталкивались на своем веку. А какие-то другие отсылки делать бы не хотелось».

«Эпидемия-2». Темы и смыслы

«Спойлерить» — нехорошо, а в случае с «Эпидемией» — даже наказуемо. Поэтому «Фонтанка» не может прямо сейчас рассказать, будет ли во втором сезоне третья мировая война, все ли доживут до восьмой серии и что (или кто) в конечном итоге спасет героев. Хотя из финала первой «Эпидемии» уже очевидно: «Ноев ковчег», к которому бежали, уходя от смерти герои, сгорел. Почему — отдельная тема для размышлений.

Как можно выжить Сергею и его попутчикам теперь? На этот вопрос исполнитель главной роли Кирилл Кяро отвечает философски: «Мне кажется, только благодаря любви. Благодаря тем людям, которые вокруг тебя. Если ты перестанешь тянуть одеяло на себя, рефлексировать по поводу себя, а начнешь думать о других, то, наверное, не рехнешься».

Фото: 1–2–3 Production
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Получится ли это у героев, увидим в 2022 году. Как и первый сезон, сериал покажет видеоплатформа Premier. Съемки же тем временем продолжаются: как пугающе они выглядят в Приозерске — читайте на 47 news.

Анастасия Коренькова

Фото: 1–2–3 Production
Фото: 1–2–3 Production
Фото: 1–2–3 Production
Фото: 1–2–3 Production
Фото: 1–2–3 Production
Фото: 1–2–3 Production

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Комментарии (3)

shushu
Местные вряд ли стали бы строить домик так близко к краю, это ж не баня.
Gary
В Карелии конечно красиво и интересно, но уже сам сюжет вызывает рвотные позывы.
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