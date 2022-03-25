90 знаменитых танцовщиков выступят в Александринке на гала звёзд Dance Open

15 апреля в Санкт-Петербурге состоится гала звёзд Dance Open. Концерт называют главным событием нового XXI сезона одноименного фестиваля балета и крупнейшего в России хореографического форума.
На исторической сцене Александринского театра выступят артисты Большого театра, Музыкального театра им. Станиславского, Мариинского театра, Театра балета им. Л.Я. Якобсона, «Урал Балета». Всего в число участников гала звезд вошли 90 артистов. Среди них Артем Овчаренко — премьер Большого театра, Кимин Ким — премьер Мариинского театра, артисты Театра балета имени Леонида Якобсона Денис Климук, Инна Снигур и Александра Коршунова, премьер «Урал Оперы Балета» Арсентий Лазарев и прима-балерина труппы Елена Воробьева и другие знаменитые танцовщики.
Звезды балета представят номера разных эпох и танцевальных направлений. Зрители увидят хореографию классиков Августа Бурнонвиля и Мариуса Петипа и современный экспериментальный танец Юрия Посохова. Прозвучит музыка Сергея Прокофьева и Петра Чайковского, а также Ильи Демуцкого, автора скандальной оперы «Новый Иерусалим» об охотниках за педофилами, обладателя «Золотой маски» за музыку на балет «Герой нашего времени» в постановке Кирилла Серебренникова.
Одна из постановок, которую анонсировали организаторы гала звёзд Dance Open, — дивертисмент для меццо-сопрано соло «Stripsody», сочиненная джазовой певицей Кэти Берберян для самой себя. Партитура представляет собой комикс, а сама композиция является вокальным моноспектаклем. На эту музыку хореограф и художественный руководитель Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Слава Самодуров поставил четырехминутный пластический спектакль. На гала звезд номер исполнят артисты «Урал Оперы Балета» Арсентий Лазарев и Елена Воробьева.
Незадолго до живого выступления Dance Open представит зрителям online-премьеру прошлогоднего гала Dance Open'2021. 8 апреля в 19:00 на партнерской платформе «VK Видео», в группе фестиваля «ВКонтакте», состоится премьерный показ видеоверсии гала Dance Open’2021, в которую вошли шедевры классической и современной хореографии в исполнении артистов Mариинского театра, труппы Introdans (Нидерланды), Штутгартского балета, Королевского балета Ковент-Гарден, Национального балета Нидерландов и Берлинского государственного балета, Antonio Najarro Company (Испания), Dresden Frankfurt Dance Company (Германия), а также артистов балета петербургских театров. Зрители увидят три премьерные в России постановки от хореографов Кейти Марстон, Антонио Нахарро и Якопо Годани.
Гала-концерт пройдет при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
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Мария Лащева