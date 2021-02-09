Долгострой, уборка на ЗСД и учитель математики. Беглов подвел итоги ушедшей недели, но заблокированный центр города не заметил

В своем сообщении 9 февраля губернатор рассказал, что исправлена ситуация с двумя долгостроями — ЖК «На Заречной» и «Три апельсина», новые подрядчики держатся в графике. Напомнил о запуске центра госуслуг формата «Открытый район»; положительно оценил качество уборки на ЗСД; доложил, что город уже начал прорабатывать проект историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе по поручению президента; поздравил петербургского учителя математики Ивана Меньшикова с попаданием в пятерку сильнейших педагогов страны. В очередной раз рассказал про технологию «теплого чердака», которая реализуется в Петербурге как средство борьбы против сосулек; вспомнил про новое уникальное оборудование детской поликлиники № 35.

Губернатор Александр Беглов традиционно подвел итоги прошлой недели на своей странице во «ВКонтакте». Военный пейзаж, в котором город провел субботу и за который никто не взял на себя ответственность, не показался ему важным.

Губернатор ни словом не откликнулся на события субботы, 6 февраля: напомним, Невский проспект и прилегающие улицы оказались перекрыты, станции метро закрывались, наземный транспорт менял свои маршруты, пересечь главную улицу города горожане пытались по льду замерзших рек. Тяжелые беседы с силовиками приходилось вести даже подросткам, которые просто оказались в центре по своим делам. Неожиданные перекрытия повлияли на работу бизнеса, он потерял миллионы рублей выручки.



Несмотря на то что планы тысяч людей оказались нарушены, Смольный и ГУ МВД в один голос утверждали, что происходящее не в их компетенции. По данным «Фонтанки», произошедшее не обсуждалось и накануне на рабочем совещании правительства.



Массовые несогласованные акции протеста проходили в Петербурге два уик-энда подряд — 23 и 31 января; они стали реакцией на фильм-расследование Алексея Навального о дворце в Геленджике, который якобы предназначен для Владимира Путина, а также на задержание самого Навального в Шереметьево. Оба раза центр города перекрывали, хотя и в различных масштабах. 2 февраля суд решил отправить Навального в колонию на 2 года 8 месяцев; тем же вечером экспромтом была проведена еще одна акция, менее многочисленная. Все три выхода на улицу сопровождались задержаниями сотен людей, за всеми «Фонтанка» следила в режиме трансляции. На 6 февраля никаких массовых акций не планировалось и не проводилось.

