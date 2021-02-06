Смольный и полиция не могут определиться, в чьей компетенции перекрытие движения в центре Петербурга

Несмотря на сообщения в официальном телеграм-канале транспортного блока Смольного о том, что движение троллейбусов и автобусов в центре Петербурга остановлено по требованию ГУ МВД, в полиции говорят, что это не в их компетенции.
После того как большинство имеющих отношение к транспортной инфраструктуре города чиновников отправили «Фонтанку» за комментарием о причинах перекрытия в ГУ МВД, ответ от пресс-службы регионального управления министерства получить всё же удалось. Там заявили, что «перекрытие транспорта — не в компетенции полиции».
При этом в сторону ведомства отправила и пресс-служба губернатора Петербурга, а в телеграм-канале «Начальник транспортного цеха», который ведёт соответствующий блок в Смольном, прямо ссылаются на требование ГУ МВД.
Закрыты не только улицы, но и метро — «Невский проспект» на вход и выход, пересадка и «Гостиный двор» доступны для пассажиров.
Координатор региональных штабов команды Навального Леонид Волков ранее заявил, что в ближайшее время никаких акций протеста они больше не планируют.