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Смольный и полиция не могут определиться, в чьей компетенции перекрытие движения в центре Петербурга

Несмотря на сообщения в официальном телеграм-канале транспортного блока Смольного о том, что движение троллейбусов и автобусов в центре Петербурга остановлено по требованию ГУ МВД, в полиции говорят, что это не в их компетенции.

После того как большинство имеющих отношение к транспортной инфраструктуре города чиновников отправили «Фонтанку» за комментарием о причинах перекрытия в ГУ МВД, ответ от пресс-службы регионального управления министерства получить всё же удалось. Там заявили, что «перекрытие транспорта — не в компетенции полиции».

При этом в сторону ведомства отправила и пресс-служба губернатора Петербурга, а в телеграм-канале «Начальник транспортного цеха», который ведёт соответствующий блок в Смольном, прямо ссылаются на требование ГУ МВД.

Закрыты не только улицы, но и метро — «Невский проспект» на вход и выход, пересадка и «Гостиный двор» доступны для пассажиров.

Координатор региональных штабов команды Навального Леонид Волков ранее заявил, что в ближайшее время никаких акций протеста они больше не планируют.

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Комментарии (43)

Урус-Баши
Интересно поведени обитателей столовых. Чуть шухер - нет их всех одновременно. Легко вычисляется ху из ху. по внезапному массовому исчезновению при супрактивности в другое время. Видно, что Навльного поливали исключительно только сотрудники общепита. Других нет. Теперь ясно, кого больше. Холуёв здесь нет. Этим занимаются исключительно только говноботы, типа зловонного бобра, пытаясь изобразить, что их много. Нет их, даже дежурного не оставили. Это всего пара человек, пишущих под разными никами. Причём путают часто, где женский ник, где мужской. Все они нечто среднее.
Милая +
Хотя бы заранее сообщали время перекрытия центра города, чтобы легче было бы планировать своё время. Ничего не подозревая в 9 часов утра оказалась на почти безлюдном Невском по пути в аптеку и удивилась большому скоплению автобусов и людей в форме на входе в каждую арку, на перекрёстках, на мосту. Если бы знала об этих учениях, то осталась бы дома. Долго ли будет продолжаться подобная ситуация?
Юра Алекс
Именно эти люди, которые сейчас перекрыли центр и сорвали планы десятков тысяч людей, потом будут рассказывать, как митингующие мешают нормальной жизни города.
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