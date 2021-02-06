Вестибюли станции «Невский проспект» закрыли по требованию МВД

В 13:00 закрылись на вход и выход вестибюли станции «Невский проспект». Об этом 6 февраля заявили в комитете по транспорту Петербурга, скорректировав ранее данную информацию.

Изначально было заявлено, что «Гостиный двор» и «Невский проспект» будут закрыты на вход, выход и пересадку пассажиров.

«По требованию ГУ МВД в 13:00 вестибюли станции «Невский проспект» закрылись для входа и выхода пассажиров», — сообщает комтранс.

Невский проспект днём 6 февраля оказался недоступным ни для автомобилистов, ни для пассажиров общественного транспорта.

