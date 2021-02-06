FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -10
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
20
Печать

Вестибюли станции «Невский проспект» закрыли по требованию МВД

В 13:00 закрылись на вход и выход вестибюли станции «Невский проспект». Об этом 6 февраля заявили в комитете по транспорту Петербурга, скорректировав ранее данную информацию.

Изначально было заявлено, что «Гостиный двор» и «Невский проспект» будут закрыты на вход, выход и пересадку пассажиров.

«По требованию ГУ МВД в 13:00 вестибюли станции «Невский проспект» закрылись для входа и выхода пассажиров», — сообщает комтранс.

Невский проспект днём 6 февраля оказался недоступным ни для автомобилистов, ни для пассажиров общественного транспорта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

Юра Алекс
Как не хочется упускать сытную жизнь при власти...
YUZ
Феодально-гбшные оккупанты Санкт-Петербурга в животном страхе. А смысл жизнь у них в этом.
bad_movie
Интересно, губер ещё как-то контролирует происходящее в городе?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний