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Невский проспект очистили даже от общественного транспорта. Автобусы направляют в объезд

Главная транспортная артерия Петербурга днём 6 февраля оказалась недоступной не только для автомобилистов, но и для пассажиров общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы едут по объездным маршрутам.

«По требованию ГУ МВД с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от пл. Восстания до Дворцовой пл.) и прилегающим улицам, — сообщили в городском комитете по транспорту. — Автобусы №№ 3, 10, 15, 22, 24, 26, 27, 49, 54, 65, 74, 76, 91, 105, 141, 181, 191, троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 22, трамвай № 3 направлены по укороченным трассам».

Центр города между тем намертво встал из-за пробок. С 13:00 закрываются вестибюли станции метро «Невский проспект». В центр города стянута полицейская техника. В МВД причину перекрытия не объясняют, ссылаясь на секретное распоряжение. По данным источника в правоохранительных органах, это связано с готовящимися протестами, однако ранее сторонники Алексея Навального заявляли, что не собираются проводить новые митинги.

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Комментарии (5)

260695231
Когда сама власть занимается созданием ситуации для протестов.
Жора__
Интересно, может они и задерживать начнут всех подряд? Ну, чтобы не зря день прошел!)))
265040341
...... вот "смеху" то будет, если они купились на утку.
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