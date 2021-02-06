Невский проспект очистили даже от общественного транспорта. Автобусы направляют в объезд

Главная транспортная артерия Петербурга днём 6 февраля оказалась недоступной не только для автомобилистов, но и для пассажиров общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы едут по объездным маршрутам.

«По требованию ГУ МВД с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от пл. Восстания до Дворцовой пл.) и прилегающим улицам, — сообщили в городском комитете по транспорту. — Автобусы №№ 3, 10, 15, 22, 24, 26, 27, 49, 54, 65, 74, 76, 91, 105, 141, 181, 191, троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 22, трамвай № 3 направлены по укороченным трассам».