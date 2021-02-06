Невский проспект очистили даже от общественного транспорта. Автобусы направляют в объезд

Главная транспортная артерия Петербурга днём 6 февраля оказалась недоступной не только для автомобилистов, но и для пассажиров общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы едут по объездным маршрутам.
«По требованию ГУ МВД с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от пл. Восстания до Дворцовой пл.) и прилегающим улицам, — сообщили в городском комитете по транспорту. — Автобусы
Центр города между тем намертво встал из-за пробок. С 13:00 закрываются вестибюли станции метро «Невский проспект». В центр города стянута полицейская техника. В МВД причину перекрытия не объясняют, ссылаясь на секретное распоряжение. По данным источника в правоохранительных органах, это связано с готовящимися протестами, однако ранее сторонники Алексея Навального заявляли, что не собираются проводить новые митинги.