Силовики в центре Петербурга 6 февраля вновь находятся в состоянии боевой готовности. Вдоль Невского проспекта выстроились автобусы с автозаками и полицейские машины. Перекрыто движение на прилегающих к нему улицах, сообщают очевидцы, также об этом свидетельствуют данные навигаторов.

На Невском замечены ограждения на пешеходной части, машины Росгвардии дежурят у Гостиного двора и возле ТЮЗа на Пионерской площади, где в прошлые выходные проходила акция протеста по призыву сторонников Алексея Навального.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не смогли прокомментировать причину перекрытия дорог. Собеседник «Фонтанки» в Смольном сообщил корреспонденту, что накануне было издано распоряжение с грифом секретности со списком дорог, которые нужно перекрыть, и спецтехники, которую нужно поставить на парковку рядом, чтобы оперативно её задействовать для закрытия пешеходного и дорожного движения.

Ранее руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что он и его коллеги в эти выходные не собираются проводить новые митинги. Он анонсировал большие акции весной и летом.



Отметим, что протестные акции в Петербурге и в других регионах страны состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля. Они не были согласованы властями, первые две запомнились значительным числом участников, стычками с полицией и масштабными задержаниями. Несогласие горожан выливается на улицы на фоне возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального, его ареста и последующей замены ему условного наказания на реальное лишение свободы. По решению московского суда от 2 февраля ближайшие 2 года 8 месяцев политик проведет в колонии общего режима. Причиной названо несоблюдение Навальным правил отбывания условного срока, назначенного приговором по делу «Ив Роше».

