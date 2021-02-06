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Силовики снова заняли центр Петербурга

Силовики в центре Петербурга 6 февраля вновь находятся в состоянии боевой готовности. Вдоль Невского проспекта выстроились автобусы с автозаками и полицейские машины. Перекрыто движение на прилегающих к нему улицах, сообщают очевидцы, также об этом свидетельствуют данные навигаторов.

Фото: читатель "Фонтанки" Андрей

читатель «Фонтанки» Ника

«Перекрыты выезды на Невский проспект. Литейный перекрыли троллейбусами, также закрыты Фонтанка и Садовая, Восстания, Лиговский в мертвой пробке», — перечисляет читатель Николай.

На Невском замечены ограждения на пешеходной части, машины Росгвардии дежурят у Гостиного двора и возле ТЮЗа на Пионерской площади, где в прошлые выходные проходила акция протеста по призыву сторонников Алексея Навального.

Улица Восстания
Улица ВосстанияФото: читатель «Фонтанки» Ника
Невский проспект
Невский проспектФото: читатель «Фонтанки» Ника
Невский проспект
Невский проспектФото: читатель «Фонтанки» Ника
Аничков мост
Аничков мостФото: читатель «Фонтанки» Ника
Невский проспект
Невский проспектФото: читатель «Фонтанки» Ника

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не смогли прокомментировать причину перекрытия дорог. Собеседник «Фонтанки» в Смольном сообщил корреспонденту, что накануне было издано распоряжение с грифом секретности со списком дорог, которые нужно перекрыть, и спецтехники, которую нужно поставить на парковку рядом, чтобы оперативно её задействовать для закрытия пешеходного и дорожного движения.

Литейный проспект
Литейный проспектФото: Павел Каравашкин
Невский проспект
Невский проспектФото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
У
УФото: Павел Каравашкин
Невский проспект
Невский проспектФото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин

«В телеграм-каналах призывают выходить на новые акции протеста, мы должны быть готовы», — отметил источник.

Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин

Ранее руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что он и его коллеги в эти выходные не собираются проводить новые митинги. Он анонсировал большие акции весной и летом.

Отметим, что протестные акции в Петербурге и в других регионах страны состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля. Они не были согласованы властями, первые две запомнились значительным числом участников, стычками с полицией и масштабными задержаниями. Несогласие горожан выливается на улицы на фоне возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального, его ареста и последующей замены ему условного наказания на реальное лишение свободы. По решению московского суда от 2 февраля ближайшие 2 года 8 месяцев политик проведет в колонии общего режима. Причиной названо несоблюдение Навальным правил отбывания условного срока, назначенного приговором по делу «Ив Роше».

Фото: читатель "Фонтанки" Андрей
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (77)

Жора__
ну пусть помёрзнут!
Memory17
Отлично! Власть сама пилит сук, на котором сидит )
RobRoy
И пока ни один крупный итернет-ресурс о том, что у нас в городе творится не написал. Печально.
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