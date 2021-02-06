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Центр Петербурга покраснел от пробок из-за перекрытого Невского и подъездов к нему

Внезапные перекрытия в центре Петербурга заставили автомобилистов менять маршруты и стоять в пробках.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в полдень намертво встала Садовая улица от набережной Лебяжьей канавки до улицы Ломоносова, а также от Вознесенского до Апраксина переулка; краснеют Малая и Большая Морская, набережная реки Фонтанки от площади Ломоносова до Невского проспекта, улицы Гороховая, Жуковского, Лиговский проспект от улицы Некрасова до площади Восстания, а также мелкие улицы, прилегающие к Невскому проспекту.

Фото: https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg

Причину перекрытий в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не называют, ссылаясь лишь на распоряжение с грифом секретности. Центр города заняли силовики. При этом никаких акций в городе сегодня не планировалось.

Согласно «Яндекс.Пробкам», до конца дня автомобилисты не смогут проехать по Большой Конюшенной, Михайловской, Думской, Караванной улицам, набережной Фонтанки от Белинского до Графского переулка, по Владимирскому проспекту от Колокольной до Стремянной, улице Марата от Колокольной к Невскому проспекту.

Также стало известно, что в 13:00 закрываются на вход, выход и пересадку станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект».

Фото: https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (29)

Athair
Самое обидное будет, если никто не выйдет ;)
ivangogphone
Обосратушки начальство-то
***_555
Яндекс услужливо показывает всего 4 балла.
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