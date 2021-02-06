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В Петербурге станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» закрываются на вход, выход и пересадку в 13:00 по требованию МВД

Полиция потребовала закрыть станции «Невский проспект» и «Гостиный двор» на вход, выход и пересадку днём 6 февраля.

«По требованию ГУ МВД в 13:00 станции «Невский проспект» и «Гостиный двор» закроются для входа и выхода пассажиров. Пересадка тоже будет закрыта. Поезда проследуют без остановок», — сообщили в комитете по транспорту.

Центр города перекрыт силовиками.

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Комментарии (33)

265052622
Скажите спасибо Навальному. Вот вам и плоды. И никакой омон тут ни причём.
domepic
Почему перекрыли? Сколько ещё будут закрывать центр для деток?
altnec
Этим бездельникам грозит выслуга и пенсия в 40 лет, потом гражданская пенсия плюсом - чопчиком у частников, которым жопу лизали их начальники. Вся эта, а назовем её в очередной раз мразью, мразь, диктует и даже сдала позиции, благодаря позиции этого, так называемого президента, диктует и диктовать будет. Просто по одной причине - ничего больше ни умом-разумом, ни руками - они делать и создавать не способны.
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