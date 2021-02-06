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Печать

Центр Петербурга — в транспортной осаде, но в Смольном не могут объяснить почему

Ни одно из подразделений правительства Петербурга не смогло внятно объяснить «Фонтанке» причину перекрытия центра Петербурга. Чиновники кивают на силовиков и не для печати повторяют: «Все боятся акций».

С утра 6 февраля центр Петербурга оказался, как и в прошлые выходные, когда в городе проходили акции протеста, перекрыт силовиками и уборочной техникой. Станция метро «Невский проспект» днём закрылась на выход и выход, общественный транспорт пустили в объезд. В комитете по транспорту подчеркнули, что изменять маршруты пришлось по требованию полиции.

На вопрос о причинах перекрытия центра в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» не ответили. В Смольном тоже не спешили что-либо объяснять. Пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина не взяла трубку на звонок корреспондента, на вопрос в смс также не ответила. В аппарате вице-губернатора Валерия Пикалёва, отвечающего за безопасность, посоветовали спрашивать пресс-службу Александра Беглова или полицию. В КРТИ сообщили, что все заявки на перекрытие движения они публикуют на сайте, там, к слову, последняя новость об этом датируется 1 февраля, ограничение вводили для съемки фильма «Бег улиток». В комитете по законности и правопорядку отправили в полицию. В администрации Центрального района ответили: «Без комментариев».

Несколько собеседников «Фонтанке» не для печати объясняли происходящее. «Они боятся акций протеста», — кивали чиновники на силовиков.

Кроме того, один из чиновников добавил, что постановление о перекрытии дорог было издано в Смольном, но на него наложен гриф секретности. Чиновник пояснил, что из-за призывов выходить на улицу в отдельных телеграм-каналах власти решили перестраховаться.

Ранее руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что он и его коллеги в эти выходные не собираются проводить новые митинги. Он анонсировал большие акции весной и летом.

Протестные акции в Петербурге и в других регионах страны состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля. 31 января полиция и чиновники перекрыли Невский проспект, чтобы не дать сторонникам Навального собраться там, однако те изменили место сбора и призвали людей выходить к ТЮЗу, затем на Сенную площадь, Исаакиевскую и обратно к ТЮЗу. Таким образом, несколько часов участники протестной акции гуляли по центру города, перекрывая движение.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

tochilshik
протестующие не создавали опасности и неудобств.это привелегия путинских шакалов.кого теперь будут проклинать запутинцы?
260695231
Все боятся народа.
NAFTALIN 2000-2036
а зачем эта лишняя цепочка в пищевой цепи, как там её... губернатор? если Комендант СПб теперь у руля, пусть уволит этого, на букву Б, все равно он молчит как рыба об лед все время... а так, какое-то двоевластие случилось. P.S. пропуска для передвижения по городу - в Комендатуре будут выдавать? узнайте хоть это.
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