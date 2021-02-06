Центр Петербурга — в транспортной осаде, но в Смольном не могут объяснить почему

С утра 6 февраля центр Петербурга оказался, как и в прошлые выходные, когда в городе проходили акции протеста, перекрыт силовиками и уборочной техникой. Станция метро «Невский проспект» днём закрылась на выход и выход, общественный транспорт пустили в объезд. В комитете по транспорту подчеркнули, что изменять маршруты пришлось по требованию полиции.

Ни одно из подразделений правительства Петербурга не смогло внятно объяснить «Фонтанке» причину перекрытия центра Петербурга. Чиновники кивают на силовиков и не для печати повторяют: «Все боятся акций».

На вопрос о причинах перекрытия центра в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» не ответили. В Смольном тоже не спешили что-либо объяснять. Пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина не взяла трубку на звонок корреспондента, на вопрос в смс также не ответила. В аппарате вице-губернатора Валерия Пикалёва, отвечающего за безопасность, посоветовали спрашивать пресс-службу Александра Беглова или полицию. В КРТИ сообщили, что все заявки на перекрытие движения они публикуют на сайте, там, к слову, последняя новость об этом датируется 1 февраля, ограничение вводили для съемки фильма «Бег улиток». В комитете по законности и правопорядку отправили в полицию. В администрации Центрального района ответили: «Без комментариев».

Несколько собеседников «Фонтанке» не для печати объясняли происходящее. «Они боятся акций протеста», — кивали чиновники на силовиков.

Кроме того, один из чиновников добавил, что постановление о перекрытии дорог было издано в Смольном, но на него наложен гриф секретности. Чиновник пояснил, что из-за призывов выходить на улицу в отдельных телеграм-каналах власти решили перестраховаться.