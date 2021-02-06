«Больше здесь не появляйтесь». Как школьнику перейти Невский, если на переходе - пятеро «правоохранителей»

«Фонтанка» пообщалась – с разрешения родителей – с ученицей средней школы (учебное заведение расположено в непосредственной близости от Невского проспекта). Утром 6 февраля все как обычно пришли на уроки, не зная, каким приключением окажется возвращение домой. Домашний ребенок, худенькая девочка на вид 10 - максимум 12 лет, пришла домой и удивила рассказом.

Мама собеседницы «Фонтанки» уверяет: в пятницу с вечера она специально везде, где могла, искала информацию - не ожидается ли каких-то перекрытий или ограничений. Если бы был хотя бы намек на это, не пустила бы дочь одну. Но власти хранили гордое молчание – раскрывать своих карт заранее не стали, и масштабные ограничения движения застали горожан врасплох. А тем, кто осмеливался жить привычной жизнью, предстоял серьезный разговор с нелепыми советами, выворачиванием сумок и демонстрацией истории браузера в телефоне.



Как ты вообще на Невском оказалась?

- У меня в субботу в школе уроки. А по Невскому я шла домой – у меня онлайн-урок, и надо было уйти пораньше из школы, после третьего урока.

Мама была в курсе, что ты раньше времени уходишь?

- Да, в курсе – она даже написала записку учителю, чтобы меня отпустили.

Ты часто ходишь одна домой?

- Да, конечно. Это нормально.

Перед тем, как ты вышла из школы, тебя предупреждали, что могут быть какие-то проблемы?

- То, что могут быть задержания, я, в принципе, знала, но не думала, что это может касаться лично меня. Но то, что там будут стоять правоохранительные органы, я догадывалась.

Вы это в школе обсуждали?

- Нет, в школе мы такое не обсуждаем. Я это знаю из соцсетей, потому сейчас все кишит этим. Хотя я этим и не интересуюсь.

Ты вышла из школы, и что дальше? В какой момент ты поняла, что то-то идет не так?

- Я вышла из школы, увидела, что стоят ограждения, и пошла туда, потому что была уверена: меня через них пропустят. Но ко мне подошел «омоновец» – в обмундировании, в шлеме с маской и с большим щитом, два полицейских в форме и человек в обычной черной одежде.



Как они к тебе обратились, и кто именно?

- «Девушка, я могу задать вам пару вопросов?» - это человек в гражданской черной одежде так ко мне обратился.

Они представились? Как их зовут, кто они такие?

- Нет, «человек в черном» и полицейские не представлялись, не называли свою должность.

Куда они тебя отвели?

- Мы прошли немного от этого ограждения – в сторону просто отошли. Он спросил: «Откуда и куда вы идете?». Я ответила, что иду из школы по записке от мамы, потому что мне надо быть дома. Объяснила, что здесь я потому, что учусь в школе, которая рядом. Он попросил показать записку потом – что находится у меня в рюкзаке. Расспросил мою и мамы имя, фамилию, номер школы.

Я показала, что у меня в рюкзаке – тетрадки разные и учебники.

Ты открыла рюкзак, и он туда просто заглянул? Или сам доставал вещи?

- Он попросил вытащить пару вещей, потому что у меня тетради лежат в беспорядке, и взял их рассмотреть.

Просили телефон показать?

- Да, попросили дать им телефон и разблокировать его. Смотрели историю, Instagram и ВК.



И что они там увидели?

- В принципе, ничего. Все обычные вещи, которые может гуглить обычный подросток.

Сейчас подростки чего только не гуглят.

- Ну, знаете… Ничего про митинги там, по крайней мере, не было.

Чем закончился разговор?

- Ну, они меня спросили, зачем я вообще сюда хожу по субботам, и давайте, мол, здесь больше не появляйтесь.

Это тебе «человек в черном» так сказал?

- Нет, это полицейский мне сказал, чтобы я лучше через это место больше не ходила, и вообще больше не ходила в школу по субботам во время "гуляний".

А как же ты должна понять, есть «гуляния» или нет?

- Наверное, судя по тому, стоят там омоновцы или нет.

Тебе было страшно?

- Да.

А чего именно ты боялась?

- Что меня арестуют.

Чем все кончилось?

- Потом меня выпустили через это ограждение, и я пошла к метро мимо других омоновцев в оцеплении.

Маме рассказала, как она отреагировала?

- Сказала, что надо было сразу позвонить. Но... раз не было применения физической силы, там, оскорблений, раз все было безопасно и законно, то ничего.



Ну, и ты прав не качала, не скандалила, разговаривала вежливо?

- Я знаю, что раз я несовершеннолетняя, допрашивать меня без мамы и обыскивать они не могли. Но я решила не обострять ситуацию. Они же могут меня забрать, избить... и тому подобное.

Как ты себе представляешь, что страшные «омоновцы» вдруг начнут избивать маленькую девочку с запиской от мамы? Вряд ли же?

- Ну мало ли, что происходит. Бьют всех без разбора. Я видела на видео из интернета.

Ты вообще понимаешь, о чем идет речь на всех этих митингах и гуляниях?

- Да, на большинстве из них люди считают, что неправильно задерживать Навального. И неправильно, и нечестно, что его арестовали. Кто-то думает, что надо свергнуть Путина. Но я так не считаю. Я вообще ничего не думаю про нашу власть.

То есть, ты понимаешь мотивацию людей, которые туда ходят?

- Детей - не понимаю, зачем они это делают. Если человек взрослый – это его дело. Еще плохо, что их там много, и они могут заразиться. Но если у них такое мнение – то окей. Как думают, пусть так и думают.

