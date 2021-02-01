Беглов объяснил, почему в воскресенье перекрыли центр Петербурга: «массовая прогулка», «безответственность и эгоизм»

Губернатор Александр Беглов впервые прокомментировал воскресную несогласованную акцию протеста в центре Петербурга, при подготовке властей к которой была остановлена работа нескольких станций метро, перекрыто движение по Невскому проспекту и нескольким мостам.
«К сожалению, в воскресенье планы на выходной у тысяч петербуржцев были нарушены. Так же, как было нарушено постановление Санкт-Петербурга о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции — оно запрещает проведение публичных мероприятий. Некоторые граждане устроили массовую прогулку по проезжей части центральных улиц, что вынужденно привело к усилению мер безопасности в городе, — заявил 1 февраля в радиообращении губернатор Петербурга Александр Беглов. — Многие горожане не успели по своим делам, не попали в места отдыха. Незаконные действия также помешали нормальной работе общественного транспорта. Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которых стали петербуржцы».
И особо отметил, что никакие организации и общественные объединения даже не пытались согласовать мероприятие и официально уведомить Смольный о готовящихся акциях.
Ко второй подряд акции протеста сторонников Алексея Навального власти Северной столицы начали готовиться заранее: уже в субботу, 30 января, вокруг Дворцовой площади возникло ограждение из заборов, на улицах было заметно усиленное присутствие правоохранителей. Ближе к началу проспекта они стояли уже шеренгами. С раннего утра 31 января, то есть еще до начала акции, движение транспорта в центре Петербурга закрыли, а наземный общественный транспорт пустили в обход. Перед акцией по различным причинам перестали работать и центральные станции метро. В связи с этим сторонники Навального изменили место сбора и вместо начала Невского проспекта направились к Театру юного зрителя, а затем на Сенную площадь и к Мариинскому дворцу, затем в итоге опять вернулись к ТЮЗу. Петербургский омбудсмен оценил число участников минимум в 7 000 человек. «Фонтанка» вела текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Полную картину произошедших событий вы можете составить из нашего сюжета.