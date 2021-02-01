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Беглов объяснил, почему в воскресенье перекрыли центр Петербурга: «массовая прогулка», «безответственность и эгоизм»

Губернатор Александр Беглов впервые прокомментировал воскресную несогласованную акцию протеста в центре Петербурга, при подготовке властей к которой была остановлена работа нескольких станций метро, перекрыто движение по Невскому проспекту и нескольким мостам.

«К сожалению, в воскресенье планы на выходной у тысяч петербуржцев были нарушены. Так же, как было нарушено постановление Санкт-Петербурга о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции — оно запрещает проведение публичных мероприятий. Некоторые граждане устроили массовую прогулку по проезжей части центральных улиц, что вынужденно привело к усилению мер безопасности в городе, — заявил 1 февраля в радиообращении губернатор Петербурга Александр Беглов. — Многие горожане не успели по своим делам, не попали в места отдыха. Незаконные действия также помешали нормальной работе общественного транспорта. Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которых стали петербуржцы».

И особо отметил, что никакие организации и общественные объединения даже не пытались согласовать мероприятие и официально уведомить Смольный о готовящихся акциях.

Ко второй подряд акции протеста сторонников Алексея Навального власти Северной столицы начали готовиться заранее: уже в субботу, 30 января, вокруг Дворцовой площади возникло ограждение из заборов, на улицах было заметно усиленное присутствие правоохранителей. Ближе к началу проспекта они стояли уже шеренгами. С раннего утра 31 января, то есть еще до начала акции, движение транспорта в центре Петербурга закрыли, а наземный общественный транспорт пустили в обход. Перед акцией по различным причинам перестали работать и центральные станции метро. В связи с этим сторонники Навального изменили место сбора и вместо начала Невского проспекта направились к Театру юного зрителя, а затем на Сенную площадь и к Мариинскому дворцу, затем в итоге опять вернулись к ТЮЗу. Петербургский омбудсмен оценил число участников минимум в 7 000 человек. «Фонтанка» вела текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Полную картину произошедших событий вы можете составить из нашего сюжета.

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Комментарии (14)

mynine
Главные неудобства для горожан были от действий властей, а вовсе не от гуляющих. Не они же закрывали станции метро. ))

Заразиться на улице ковидом практически невозможно. Это будет один из самых последних по вероятности способ передачи инфекции.

Основные места заражений - дом, ОТ, рестораны, офисы, магазины и тд. Везде где закрытые пространства и постоянно находятся люди.

Так что не надо Беглову придумывать якобы большую опасность народных гуляний. Лучше бы обо всем остальном заботился.

Ну и власти власти прекрасно знали кто, где и когда будет гулять, раз везде там были полицейские силы, зачем им еще официальные уведомления?
graail
Сам создал проблему людям, и свалил свою безответственность на них же. Прокуратура - вот и нашелся Ваш клиент. Сам сознался что перекрыл улицы .
260667591
Мне помешали не люди, а те самые так называемые силовики, устроившие в центре города полное безобразие.
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