Беглов объяснил, почему в воскресенье перекрыли центр Петербурга: «массовая прогулка», «безответственность и эгоизм»

Губернатор Александр Беглов впервые прокомментировал воскресную несогласованную акцию протеста в центре Петербурга, при подготовке властей к которой была остановлена работа нескольких станций метро, перекрыто движение по Невскому проспекту и нескольким мостам.



«К сожалению, в воскресенье планы на выходной у тысяч петербуржцев были нарушены. Так же, как было нарушено постановление Санкт-Петербурга о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции — оно запрещает проведение публичных мероприятий. Некоторые граждане устроили массовую прогулку по проезжей части центральных улиц, что вынужденно привело к усилению мер безопасности в городе, — заявил 1 февраля в радиообращении губернатор Петербурга Александр Беглов. — Многие горожане не успели по своим делам, не попали в места отдыха. Незаконные действия также помешали нормальной работе общественного транспорта. Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которых стали петербуржцы».