Правительство Петербурга не стало обсуждать ситуацию с перекрытиями центра города, но приняло к сведению обеспокоенность бизнеса

Правительство Петербурга не стало касаться темы перекрытий центра города на рабочем совещании 8 февраля (так называемое малое правительство), об этом «Фонтанке» сообщили два его участника. По словам одного из них, речь шла исключительно о «рабочих вопросах», не связанных с ситуацией минувшей субботы, когда по неизвестной причине Невский проспект оказался в транспортной блокаде. Однако «обеспокоенность экономических субъектов по поводу трудностей, которые возникают в связи с перекрытием», доведена до ответственных за принятие решений, информация принята к сведению, сообщил «Фонтанке» собеседник в правительстве.

Центр Петербурга оказался перекрыт силовиками и уборочной техникой 6 февраля, хотя акций протеста, подобных 23 января и 31 января не проходило. Станция метро «Невский проспект» днём закрылась на вход и выход, общественный транспорт пустили в объезд. В комитете по транспорту подчеркнули, что изменять маршруты пришлось по требованию полиции. Но в ГУВД переадресовали вопросы обратно в Смольный.

Петербургские предприниматели, еще не вполне оправившиеся от ковидных ограничений, на этот раз не выдержали и попросили чиновников больше не устраивать импровизаций, и хотя бы предупреждать заранее, а также напомнили об экономических последствиях таких действий.