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«Мост глупости» перешел на «ежедневный режим», чтобы успеть набрать 200 к Новому году

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14352849" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Водители грузовиков, похоже, решили помочь «мосту глупости» на Софийской улице набить 200 ДТП к Новому году. Авария раз в несколько дней уже не годится — перешли на ежедневные: только накануне под мостом не прошел 197-й грузовик, как утром 29 декабря уже попался 198-й.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Евгения, в 10:39 в балку моста над Ленсоветовской дорогой «забила 198-й гол» грузовая «ГАЗель». «Чтоб успеть к Новому году набрать 200 застрявших машин, Мост глупости переходит в ежедневный режим. Вчера была 197-я, а сегодня 198-я!» — отреагировал паблик моста «ВКонтакте».

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Днем 28 декабря под «мостом глупости» не прошел «ГАЗон» с логотипом «РЖД» на борту. Причем в отличие от водителя сегодняшней «ГАЗели», скорость он не снизил, и в балку вписался довольно сильно. До него 25 декабря список жертв моста пополнил Mercedes Sprinter.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14352849" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Переправа официально называется мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, хотя на картах «Яндекса» уже отмечена как городская достопримечательность «Мост глупости».

Он построен в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт. В 2018 году 150-я застрявшая «Газель» попала ровно на День города, 27 мая, и чиновники предприняли ряд мер, чтобы снизить аварийность, в том числе были повешены предупредительные балки на цепях. С тех пор ДТП действительно стало меньше, и инициативу начали перехватывать другие городские мосты, например на Южном шоссе. Однако после весеннего затишья, летом и осенью, ДТП под мостом зачастили. Вероятно, сказались пришедшие в негодность технические средства предупреждения.

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Комментарии (13)

syshsun
Газ до отказа — он непобедим!
(гр. Секрет)
261217951
Дешевле заставить всех ездить днём с ближним светом. И делать ничего не надо.
261217951
Ограничители перед мостом сломаны не первый год. Так что аварий там еще будет много.
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