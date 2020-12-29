Водители грузовиков, похоже, решили помочь «мосту глупости» на Софийской улице набить 200 ДТП к Новому году. Авария раз в несколько дней уже не годится — перешли на ежедневные: только накануне под мостом не прошел 197-й грузовик, как утром 29 декабря уже попался 198-й.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Евгения, в 10:39 в балку моста над Ленсоветовской дорогой «забила 198-й гол» грузовая «ГАЗель». «Чтоб успеть к Новому году набрать 200 застрявших машин, Мост глупости переходит в ежедневный режим. Вчера была 197-я, а сегодня 198-я!» — отреагировал паблик моста «ВКонтакте».