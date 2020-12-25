До Нового года осталось чуть больше шести дней, а «мосту глупости» с Софийской улицы — всего 4 ДТП до 200. Вполне может успеть набрать недостающие до ровного числа в 2020 году, судя по тому, как активизировался в последние дни.
25 декабря под мостом не прошёл Mercedes Sprinter, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По подсчётам твиттера моста, это его 196-я жертва.
195-я была меньше недели назад, 19 декабря.
20я за этот год Газель решила штурмовать Мост глупости. Дайте отдохнуть Мосту в субботу!— Мост глупости (@FoolsBridge) December 19, 2020
До 200 осталось 5 машин...
Фото: "Мегаполис" pic.twitter.com/zCTweLQPe6
После этого мосты Петербурга поспорили, кто последним поймает автомобиль. Уже отметился мост на Южном шоссе, активный конкурент «моста глупости», но сегодня знаменитость с Софийской взяла реванш.
У нас тут с мостом на Южном шоссе возник спор, чей застревашкин будет последний. В спор и другие мосты вписались.— Мост глупости (@FoolsBridge) December 21, 2020
В общем, Challenge accepted!
Пока ведет мост на Южном шоссе. Он сегодня успешно тормознул Газель.
Фото: Фонтанка, Мегаполис. pic.twitter.com/g5sP1rB6Lc