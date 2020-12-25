До Нового года осталось чуть больше шести дней, а «мосту глупости» с Софийской улицы — всего 4 ДТП до 200. Вполне может успеть набрать недостающие до ровного числа в 2020 году, судя по тому, как активизировался в последние дни.



25 декабря под мостом не прошёл Mercedes Sprinter, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По подсчётам твиттера моста, это его 196-я жертва.

