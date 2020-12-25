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«Мост глупости» активизировался. Хочет то ли обогнать конкурента, то ли успеть сделать 200 в 2020-м

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

До Нового года осталось чуть больше шести дней, а «мосту глупости» с Софийской улицы — всего 4 ДТП до 200. Вполне может успеть набрать недостающие до ровного числа в 2020 году, судя по тому, как активизировался в последние дни.

25 декабря под мостом не прошёл Mercedes Sprinter, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По подсчётам твиттера моста, это его 196-я жертва.

195-я была меньше недели назад, 19 декабря.

После этого мосты Петербурга поспорили, кто последним поймает автомобиль. Уже отметился мост на Южном шоссе, активный конкурент «моста глупости», но сегодня знаменитость с Софийской взяла реванш.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Переправа официально называется мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, хотя на картах «Яндекса» уже отмечена как городская достопримечательность «Мост глупости».

Он построен в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт. В 2018 году 150-я застрявшая «Газель» попала ровно на День города, 27 мая, и чиновники предприняли ряд мер, чтобы снизить аварийность, в том числе были повешены предупредительные балки на цепях. С тех пор ДТП действительно стало меньше, и инициативу начали перехватывать другие городские мосты, например на Южном шоссе. Однако после весеннего затишья, летом и осенью, ДТП под мостом зачастили. Вероятно, сказались пришедшие в негодность технические средства предупреждения.

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