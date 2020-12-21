Петербургские «мосты глупости» продолжают соревноваться в ловле «ГАЗелей». Мост на «Сортировочной» ответил на ход собрата на Софийской улице новым ДТП, хотя и не настолько впечатляющим. За кем же останется последнее слово в 2020 году?



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», грузовая «ГАЗель» уже традиционно не прошла под железнодорожным мостом на Южном шоссе и сложилась пополам. К счастью для других водителей, проезд хоть и сузился в результате, но не оказался перекрыт полностью.