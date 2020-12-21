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Мост на Южном шоссе не желает оставлять последнее слово за «мостом глупости» и продолжает складывать «ГАЗели»

Петербургские «мосты глупости» продолжают соревноваться в ловле «ГАЗелей». Мост на «Сортировочной» ответил на ход собрата на Софийской улице новым ДТП, хотя и не настолько впечатляющим. За кем же останется последнее слово в 2020 году?

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», грузовая «ГАЗель» уже традиционно не прошла под железнодорожным мостом на Южном шоссе и сложилась пополам. К счастью для других водителей, проезд хоть и сузился в результате, но не оказался перекрыт полностью.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

За декабрь это уже третье такое ДТП под этим мостом — и третья поломанная «ГАЗель». Причем предыдущие два произошли с разницей ровно в неделю. В то же время «мост глупости» на Софийской улице перешел на «рыбу» покрупнее: 5 декабря под ним в ДТП попал КАМАЗ, а 11 декабря застряла «Скания».

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