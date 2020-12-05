Знаменитый мост глупости в Петербурге постепенно подбирается к «юбилею» - до 200-й жертвы осталось совсем немного.
«Давно у Моста глупости не было крупного улова. Ведь не только «Газелями» славится наш мост. Иногда совсем крупные приезжают!» - информирует твиттер моста 5 декабря. В сообщении отмечается, что это ДТП 192-е по счёту и 17-е с начала года.
Видеозапись с места аварии появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах подписчика видно, что проехал не смог самосвал КАМАЗ. Никто не пострадал. «Проезжал там. Вышел спросить, живой ли? Сказал, всё нормально. Но я в 112 сообщил», - рассказывает подписчик Cherep Monster. «Жив, здоров. Ходил вокруг машины, взявшись руками за голову, - добавляет Тарас. - Не местный, похоже. Очень многие доверяют навигаторам, не глядя на знаки».
После весеннего затишья, летом и осенью, ДТП под мостом зачастили. Вероятно, сказались пришедшие в негодность технические средства предупреждения, , которые установили у моста после юбилейной «Газели» в День города.