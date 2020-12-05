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Не только «Газелями» славен. У моста глупости в Петербурге крупный улов

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Знаменитый мост глупости в Петербурге постепенно подбирается к «юбилею» - до 200-й жертвы осталось совсем немного.

«Давно у Моста глупости не было крупного улова. Ведь не только «Газелями» славится наш мост. Иногда совсем крупные приезжают!» - информирует твиттер моста 5 декабря. В сообщении отмечается, что это ДТП 192-е по счёту и 17-е с начала года.

Видеозапись с места аварии появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах подписчика видно, что проехал не смог самосвал КАМАЗ. Никто не пострадал. «Проезжал там. Вышел спросить, живой ли? Сказал, всё нормально. Но я в 112 сообщил», - рассказывает подписчик Cherep Monster. «Жив, здоров. Ходил вокруг машины, взявшись руками за голову, - добавляет Тарас. - Не местный, похоже. Очень многие доверяют навигаторам, не глядя на знаки».

После весеннего затишья, летом и осенью, ДТП под мостом зачастили. Вероятно, сказались пришедшие в негодность технические средства предупреждения, , которые установили у моста после юбилейной «Газели» в День города.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (4)

Alex000
Мне вот интересно. Знаки высоты там висят. Свою высоту дальнобои и прочие фуроводы знают 100%, это просто обязательно. Как так-то...
Alkaline
Ну то есть прокопать там, чтобы сделать дорогу пониже - не судьба во веки веков. Хоть бы рейку повесили или цепи...
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