После активного лета и почти полутора месяцев затишья осенью петербургский «мост глупости» на Софийской улице вновь напомнил о себе. Юбилейный, 190-й, грузовик он символично поймал в пятницу тринадцатого.



Попалась даже не традиционная «ГАЗель», а рыбка покрупнее — грузовик Hyundai. От удара у него сложило «домиком» верх кузова. Запечатлел потрепанный в неудачном поединке с мостом грузовик в 10 часов утра 13 ноября подписчик группы «Мост глупости» «ВКонтакте» Тима.