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13.11.2020 18:58
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«Мост глупости» отметил юбилей в пятницу 13-го. Спустя полтора месяца затишья попалась даже не «ГАЗель»

После активного лета и почти полутора месяцев затишья осенью петербургский «мост глупости» на Софийской улице вновь напомнил о себе. Юбилейный, 190-й, грузовик он символично поймал в пятницу тринадцатого.

Попалась даже не традиционная «ГАЗель», а рыбка покрупнее — грузовик Hyundai. От удара у него сложило «домиком» верх кузова. Запечатлел потрепанный в неудачном поединке с мостом грузовик в 10 часов утра 13 ноября подписчик группы «Мост глупости» «ВКонтакте» Тима.

Предыдущую, 189-ю, жертву мост поймал в середине сентября. А до этого летом ДТП на этом участке следовали одно за другим, хотя весной было долгое затишье. Вероятно, сказались пришедшие в негодность технические средства предупреждения.

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Комментарии (6)

Peshekhod
Хотелось бы уточнить, чьей именно глупости?
Варианты:
1. Глупость водителей, сигающих под мост;
2. Глупость строителей, построивших такой мост;
3. Глупость налогоплательщиков, за чей счет хитрозадые строители строили мост, а построили только его нижнюю половину?
sektor7
Кто, кто за рулем был?
Для статистики необходимо
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