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16.09.2020 18:01
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«Мост глупости» подбирается к новому юбилею: под ним застряла 189-я «Газель»

Любимая петербургская достопримечательность водителей «Газелей» вечером 16 сентября пополнила свой счет жертв. До круглой отметки в 190 пойманных грузовиков «мосту глупости» на Софийской улице осталось одно ДТП.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей, под мостом на Софийской вновь не прошла грузовая «Газель». В этот раз фургон застрял не под крайней, а под центральной балкой, помяв себе кузов.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По подсчетам паблика «моста глупости» «ВКонтакте», это уже 189-я не прошедшая под путепроводом машина. Предыдущую жертву мост поймал 1 сентября.

Этим летом частота ДТП под «мостом глупости» изрядно выросла, что особенно заметно на фоне продолжительного затишья весной. Вероятно, этому поспособствовало то, что пришли в негодность технические средства предупреждения, которые установили у моста после юбилейной «Газели» в День города.

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