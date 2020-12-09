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Грузовая «ГАЗель» оттюнинговала себе кузов между сортировочными мостами на Южном шоссе

Железнодорожные мосты на Южном шоссе в Петербурге повадились ловить по «ГАЗели» в неделю. Уже второй фургон за начало декабря закупорил проезд под ними своим покореженным кузовом.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», утром 9 декабря под сортировочными мостами на Южном шоссе не смогла проехать очередная грузовая «ГАЗель». На кадрах с места ДТП видно, что она протиснулась под одним и встала. Кузов от такого испытания заметно перекосило.

Предыдущее подобное ДТП там произошло ровно неделю назад — 2 декабря. Тогда «ГАЗели» досталось еще больше: ее почти сложило пополам.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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