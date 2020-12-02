Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , утром 2 декабря под мостом на Южном шоссе в районе станции Сортировочная не проехала грузовая «ГАЗель». От удара фургону переломило раму, почти сложив автомобиль пополам. Похоже, кузов оказался прочнее.

Собрат знаменитого петербургского «моста глупости» — железнодорожный мост на Южном шоссе — вновь заставил загрустить водителя грузовика. Своим ходом его машина после неудавшегося штурма моста уехать уже не смогла.

Подобные аварии под мостом обычно собирают за собой пробку: застрявшие грузовики затыкают узкий проезд намертво. Это ДТП исключением не стало. «Повеселились в 9 утра благодаря этому товарищу», — пишет участник группы Алексей, показывая утреннюю очередь под мост.

Позднее «ГАЗель» оттащили, чтобы освободить проезд, и за ней приехал эвакуатор. Своим ходом машина уехать уже не могла.

По частоте аварий мост на Южном шоссе не уступает «мосту глупости» на Софийской, а иногда мелькает в новостях даже чаще. В октябре там запечатлели целое «кино» о том, как водителя фургона пытались остановить от ошибки, но тот все равно развалил машину. «Мост глупости» же в середине ноября отметил «юбилей» — 190-й грузовик.