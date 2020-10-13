Двойной мост на Южном шоссе продолжает останавливать грузовики. За последние месяцы он стал претендовать на звание главного «моста глупости» в Петербурге: ДТП с его участием происходят чаще, чем со знаменитостью с Софийской улицы.

Видеозапись очередной аварии на Южном шоссе опубликовал 13 октября паблик «RU_CHP: Первый по происшествиям» «ВКонтакте»; сам инцидент, судя по дате, имел место накануне днём. Это ДТП примечательно тем, что водителя грузовика настойчиво предупреждал автомобилист, ехавший за ним следом: и кричал ему, и моргал дальним светом. Легко преодолев первое препятствие, фургон разогнался и расшиб тент о второй мост, который немного ниже первого.