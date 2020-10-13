«Кино» из-под «моста глупости» на Южном шоссе: водителю кричали и сигналили, но он всё равно развалил машину
Двойной мост на Южном шоссе продолжает останавливать грузовики. За последние месяцы он стал претендовать на звание главного «моста глупости» в Петербурге: ДТП с его участием происходят чаще, чем со знаменитостью с Софийской улицы.
Видеозапись очередной аварии на Южном шоссе опубликовал 13 октября паблик «RU_CHP: Первый по происшествиям» «ВКонтакте»; сам инцидент, судя по дате, имел место накануне днём. Это ДТП примечательно тем, что водителя грузовика настойчиво предупреждал автомобилист, ехавший за ним следом: и кричал ему, и моргал дальним светом. Легко преодолев первое препятствие, фургон разогнался и расшиб тент о второй мост, который немного ниже первого.
К слову сказать, «мост глупости» на Софийской тоже предупреждает водителей «Газели» о том, что они тут не проедут, но не всегда это помогает.
Под мостом на Южном шоссе транспорт застревает почти каждый месяц. Так, в конце сентября грузовик там не смог пролезть даже на приспущенных шинах.