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05.06.2020 17:11
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«Мост глупости» на Южном шоссе разобрал на части очередной грузовик

И полутора месяцев не прошло, как «собрат моста глупости» с Южного шоссе поймал очередную «Газель».

Грузовик миновал мост с большими потерями: у него полностью развалился кузов. Фотографии с места аварии очевидица публикует 5 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Двойной мост на Южном шоссе за последние месяцы остановил больше транспорта, чем знаменитость с Софийской улицы. В конце апреля под ним застрял автобус силовиков — с чёрными номерами и пассажирами в военной форме.

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