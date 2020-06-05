«Мост глупости» на Южном шоссе разобрал на части очередной грузовик
И полутора месяцев не прошло, как «собрат моста глупости» с Южного шоссе поймал очередную «Газель».
Грузовик миновал мост с большими потерями: у него полностью развалился кузов. Фотографии с места аварии очевидица публикует 5 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Двойной мост на Южном шоссе за последние месяцы остановил больше транспорта, чем знаменитость с Софийской улицы. В конце апреля под ним застрял автобус силовиков — с чёрными номерами и пассажирами в военной форме.