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30.09.2020 19:03
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Мост на Южном шоссе ловит грузовики, пока на Софийской отдыхает. «Пусть попробуют на бок положить»

Петербургские «мосты глупости» продолжают собирать «дань» с не замечающих ограничителей высоты водителей грузовиков.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», вечером 30 сентября грузовой автомобиль не смог протиснуться под железнодорожным мостом на Южном шоссе. «Даже спустили шины, чтоб пониже было», — отмечает очевидец Константин.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В комментариях тут же стали давать шуточные советы, что еще можно сделать, чтобы машина все-таки проехала: «можно попробовать диски открутить», «пусть попробуют на бок положить», «можно мост поддомкратить», «еще вариант — асфальт снять».

Мост на Южном шоссе, как и на Боровой улице, не отстают по регулярности подобных ДТП от своего знаменитого собрата — «моста глупости» на Софийской улице. В начале сентября первый «обезкузовил» очередную «ГАЗель», а второй поймал фуру. А мост на Софийской, между тем, подбирается к новому круглому числу: 16 сентября под ним не проехала 189-я «ГАЗель».

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