Собратья знаменитого «моста глупости» в Петербурге — железнодорожные мосты на Южном шоссе и Боровой улице — активизировались разом утром 8 сентября. Первый оставил без тента фургон, второй поправил кузов фуре.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», под мостом на Южном шоссе не прошла по высоте грузовая «ГАЗель». У машины полностью снесло тент с кузова.