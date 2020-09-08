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08.09.2020 11:57
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Штурм «мостов глупости» не удался для «ГАЗели» на Южном шоссе и фуры на Боровой

Собратья знаменитого «моста глупости» в Петербурге — железнодорожные мосты на Южном шоссе и Боровой улице — активизировались разом утром 8 сентября. Первый оставил без тента фургон, второй поправил кузов фуре.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», под мостом на Южном шоссе не прошла по высоте грузовая «ГАЗель». У машины полностью снесло тент с кузова.

А немного позже на Боровой улице под железнодорожным мостом безуспешно попытался проехать большегруз. «Водитель грузовика подумал, что управляет малолитражкой, и, не замечая знаки, тюнинговал свой кузовок», — иронизирует очевидец Дмитрий.

По данным «Яндекс.Пробок», движение по Боровой в районе моста немного затруднено.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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