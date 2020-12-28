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В Петербурге «ГАЗон» решил, что он не «ГАЗель» и пройдет под «мостом глупости»

«Мост глупости» в Петербурге уверенно идет к новому «юбилею». Днем 28 декабря под ним не прошел 197-й грузовик, до круглой цифры в 200 побитых машин осталось всего три аварии (а до конца года еще три дня).

Судя по записи с видеорегистратора очевидца, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла в 13:30. Грузовик «ГАЗон» попытался проехать под «мостом глупости» на Софийской улице, хотя он даже выше грузовой «ГАЗели» — обычного героя ДТП в этом месте. Попытка предсказуемо оказалась неудачной: грузовик влетел кузовом в балку моста и получил существенные повреждения.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«До Нового года осталось совсем немного, и многие спешат доделать все дела в этом году. Вот и 197-й поспешил!» — отмечают в группе «Мост глупости» в «ВКонтакте», добавляя, что за 2020 год это уже 22-й не прошедший под мостом автомобиль.

На фото с места ДТП видно, что на борту у «ГАЗона» логотип РЖД.

Фото: «Мост глупости»
Фото: «Мост глупости»

196-ю жертву «мост глупости» на Софийской поймал 25 декабря. Ею стал Mercedes Sprinter. Перед ним, 19 декабря, мост попыталась штурмовать очередная «ГАЗель».

Переправа официально называется мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, хотя на картах «Яндекса» уже отмечена как городская достопримечательность «Мост глупости».

Он построен в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт. В 2018 году 150-я застрявшая «Газель» попала ровно на День города, 27 мая, и чиновники предприняли ряд мер, чтобы снизить аварийность, в том числе были повешены предупредительные балки на цепях. С тех пор ДТП действительно стало меньше, и инициативу начали перехватывать другие городские мосты, например на Южном шоссе. Однако после весеннего затишья, летом и осенью, ДТП под мостом зачастили. Вероятно, сказались пришедшие в негодность технические средства предупреждения.

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