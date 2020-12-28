«Мост глупости» в Петербурге уверенно идет к новому «юбилею». Днем 28 декабря под ним не прошел 197-й грузовик, до круглой цифры в 200 побитых машин осталось всего три аварии (а до конца года еще три дня).



Судя по записи с видеорегистратора очевидца, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла в 13:30. Грузовик «ГАЗон» попытался проехать под «мостом глупости» на Софийской улице, хотя он даже выше грузовой «ГАЗели» — обычного героя ДТП в этом месте. Попытка предсказуемо оказалась неудачной: грузовик влетел кузовом в балку моста и получил существенные повреждения.