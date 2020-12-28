ФСИН напомнила Навальному про испытательный срок. Оппозиционера ждут в Москве немедленно

Условно осуждённый Алексей Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Такой вывод сделали в московском ФСИН, где, в отличие от Кремля, читают медицинские журналы.



Как сообщается на сайте 28 декабря, сотрудники ознакомились с публикацией в журнале The Lancet, где на основе данных берлинской клиники Charite изложили клинический случай пациента Алексея Навального.

«Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни», — отметили в УФСИН и посчитали, что оппозиционера уже ничто не держит в Германии, а значит он должен был уже вернуться под контроль уголовно-исполнительной инспекции.