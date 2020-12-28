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ФСИН напомнила Навальному про испытательный срок. Оппозиционера ждут в Москве немедленно

Условно осуждённый Алексей Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Такой вывод сделали в московском ФСИН, где, в отличие от Кремля, читают медицинские журналы.

Как сообщается на сайте 28 декабря, сотрудники ознакомились с публикацией в журнале The Lancet, где на основе данных берлинской клиники Charite изложили клинический случай пациента Алексея Навального.

«Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни», — отметили в УФСИН и посчитали, что оппозиционера уже ничто не держит в Германии, а значит он должен был уже вернуться под контроль уголовно-исполнительной инспекции.

Навальному направили уведомление о явке в филиал ведомства, аналогичное получил адвокат Вадим Кобзев. Он уточнил, что срок — понедельник или вторник, 29 декабря, в девять часов утра. В случае неявки ФСИН предупреждает, что через суд сможет потребовать заменить условное наказание на реальное.

Алексей Навальный в 2014 году осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше». В 2017 году оппозиционер получил пять лет условно и 1,5 года испытательного срока по делу «Кировлеса».

Последний был продлён, но уже истёк. Как пишет пресс-секретарь политика, Кира Ярмыш, про первый, по делу «Ив Роше», «вспомнили и в последний день решили изменить его на реальный».

«Всему миру известно, что Навальный проходит реабилитацию в Германии. Завтра он никак не мог бы оказаться в московской уголовной инспекции. Но разве ФСИНу есть дело до здравого смысла? Им дали приказ, они отрабатывают», — прокомментировала она в Twitter.

Публикацию о Навальном The Lancet опубликовал 22 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с отчетом берлинской клиники «Шарите» не знакомы, поскольку не читают настолько специализированную прессу.

14 декабря Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. А позднее поговорил с одним из них. В ФСБ назвали расследование и запись разговора подделкой, в Кремле ставят диагноз. О том, как российская власть отреагировала на разговор Навального с «чистильщиком», читайте здесь.

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Комментарии (2)

Редиска Здесь
Я почему-то думаю, что Навальный приедет, но в Кремле этому не обрадуются.
Владислав М
Насколько аморальная и мерзкая система. Заявлять такое после того, как человека чуть не отравили общеопасным способом с применением запрещённых боевых веществ, после чего даже уголовного дела не завели - это верх цинизма!
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