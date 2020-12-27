Пикет как публичное мероприятие. Задержанным у посольства Белоруссии в Петербурге грозят штрафы

Задержанных у посольства Белоруссии петербуржцев отпустили с протоколами. Им вменили нарушение режима повышенной готовности.
Как рассказала «Фонтанке» одна из активисток 27 декабря, группу задержанных из 14 человек выпустили из 1-го отдела полиции накануне около 22.20. В отношении горожан составлены протоколы по пункту 2 статьи 8.6.1 Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» («Неисполнение гражданами требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности»). В документах говорится, что пикетирование у посольства Белоруссии нарушает запрет на публичные мероприятия, действующий в городе до 15 января 2021 года. Санкция статьи предусматривает штраф в размере четырёх тысяч рублей.
За 140 дней акций у посольства Белоруссии в Петербурге это первое задержание. Само мероприятие проходило мирно, визит полицейских стал неожиданностью.