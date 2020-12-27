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Пикет как публичное мероприятие. Задержанным у посольства Белоруссии в Петербурге грозят штрафы

Задержанных у посольства Белоруссии петербуржцев отпустили с протоколами. Им вменили нарушение режима повышенной готовности.

Как рассказала «Фонтанке» одна из активисток 27 декабря, группу задержанных из 14 человек выпустили из 1-го отдела полиции накануне около 22.20. В отношении горожан составлены протоколы по пункту 2 статьи 8.6.1 Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» («Неисполнение гражданами требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности»). В документах говорится, что пикетирование у посольства Белоруссии нарушает запрет на публичные мероприятия, действующий в городе до 15 января 2021 года. Санкция статьи предусматривает штраф в размере четырёх тысяч рублей.

За 140 дней акций у посольства Белоруссии в Петербурге это первое задержание. Само мероприятие проходило мирно, визит полицейских стал неожиданностью.

Протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа 2020 года. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Она не признала результаты выборов, заявив, что они сфальсифицированы. С тех пор протесты в Белоруссии не утихают, несмотря на то что Тихановская была вынуждена уехать в Литву, а член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова находится под арестом.

Неравнодушные к ситуации в стране петербургские белорусы, чтобы поддержать сограждан, стали выходить с плакатами и флагами к посольству республики.

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Комментарии (2)

USSR_forever
Пусть за пределы страны съездят - в мире полно других посольств и консульств этих же стран, у которых они митингуют - там им ничего не будет, ни унизительного ареста, ни избиений. Просто выйдут, помашут тряпками, поорут (пока голос не сядет) и разойдутся - т.к. на дворе зима, и на улице долго не помитингуешь. =) А зарубежные полицаи в отличии от псов текущего режима, более адекватны и миролюбивы - если вы не громите витрины и не нарушаете общественный порядок, то к вам даже подходить не станут, постоят в сторонке, понаблюдают, и уедут как вам надоест петь и плясать. Неоднократно видел подобного рода миролюбивые акции протеста за границей - пока не нарушается их законодательство - народ спокойно машет тряпками, скачет, поёт песенки и сотрясает воздух транспорантами из картона. От таких мероприятий никакого вреда нет, т.к. в большинстве стран люди адекватные и выходят просто высказать своё недовольство. Их участие в акциях протестов на реальную политику не влияет. Это и есть демократия.
Евгений Валов
А как до этого задерживали абсолютно мирные пикеты коммунистов и лимоновцев за нарушение "режима повышенной готовности" Фонтанка почему-то пропустила. Видимо, пропольские фашисты имели от российских властей карт-бланш на свои выступления, но "Байрактары" остудили буйные головы в Кремле и Смольном.
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