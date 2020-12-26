FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13
Печать

Полиция забрала в отдел 14 петербуржцев у посольства Белоруссии. Это первое за 140 дней задержание

Сотрудники полиции забрали в отдел петербургских белорусов, которые записывали видеообращение для сограждан у посольства страны на улице Бонч-Бруевича.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы 26 декабря, вечером группа живущих в Петербурге белорусов собралась у посольства республики, чтобы снять видеообращение для сограждан. Некоторые для этого взяли с собой аксессуары, окрашенные в цвета бело-красно-белого флага. Также на зонте одной из участниц акций был герб «Погоня», ставший символом протестующих в Белоруссии.

По словам свидетелей, акция у посольства проходила тихо и мирно, внезапно к зданию подъехали несколько автомобилей полиции. Вышедший из машины сотрудник в мегафон объявил собравшимся, что им надо немедленно разойтись, потому что они нарушают постановление правительства Петербурга № 121, регулирующее жизнь города во время коронавируса.

«Одна девушка попыталась уйти, но ее сразу же завинтили», — сообщил «Фонтанке» один из присутствовавших на акции журналистов.

читатель «Фонтанки»

В результате полицейские пригласили пройти в автозак 14 человек — 12 белорусов и двух представителей прессы. Их везут в 1-й отдел полиции на улице Якубовича, 16.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

Как отмечают сочувствующие белорусам в разговоре с «Фонтанкой», активистов задерживают впервые с 9 августа, хотя они выходят к посольству ежедневно.

Протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа 2020 года. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Она не признала результаты выборов, заявив, что они сфальсифицированы. С тех пор протесты в Белоруссии не утихают, несмотря на то, что Тихановская была вынуждена уехать в Литву, а член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова находится под арестом.

Неравнодушные к ситуации в стране петербургские белорусы, чтобы поддержать сограждан, стали выходить с плакатами и флагами к посольству республики.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

yar_5e4cc335310b6
Рабские комментарии. Сами терпят, и других осуждают. Кто рабом быть не хочет. Крепостничество даром не прошло.
260602101
NEXTA давайте ка опубликуйте ФИО кто там был в экипажах полицейских машин....И стены рухнут рухнут рухнут....
Савва Морозов
12 человек??? сильно. сразу видно, что обалденная поддержка у противников Батьки. куда ни глянь - белорусы и украинцы заменяют азиатов, не менее 50000 бульбашей в городе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний