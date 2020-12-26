Сотрудники полиции забрали в отдел петербургских белорусов, которые записывали видеообращение для сограждан у посольства страны на улице Бонч-Бруевича.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы 26 декабря, вечером группа живущих в Петербурге белорусов собралась у посольства республики, чтобы снять видеообращение для сограждан. Некоторые для этого взяли с собой аксессуары, окрашенные в цвета бело-красно-белого флага. Также на зонте одной из участниц акций был герб «Погоня», ставший символом протестующих в Белоруссии.



По словам свидетелей, акция у посольства проходила тихо и мирно, внезапно к зданию подъехали несколько автомобилей полиции. Вышедший из машины сотрудник в мегафон объявил собравшимся, что им надо немедленно разойтись, потому что они нарушают постановление правительства Петербурга № 121 , регулирующее жизнь города во время коронавируса.

«Одна девушка попыталась уйти, но ее сразу же завинтили», — сообщил «Фонтанке» один из присутствовавших на акции журналистов.



читатель «Фонтанки»

В результате полицейские пригласили пройти в автозак 14 человек — 12 белорусов и двух представителей прессы. Их везут в 1-й отдел полиции на улице Якубовича, 16.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки»

Как отмечают сочувствующие белорусам в разговоре с «Фонтанкой», активистов задерживают впервые с 9 августа, хотя они выходят к посольству ежедневно.

Протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа 2020 года. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Она не признала результаты выборов, заявив, что они сфальсифицированы. С тех пор протесты в Белоруссии не утихают, несмотря на то, что Тихановская была вынуждена уехать в Литву, а член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова находится под арестом.

