Forbes назвал сто самых влиятельных женщин мира. Россиянка среди них только одна

Лидером рейтинга уже десятый год подряд является канцлер Германии Ангела Меркель. Второе место во второй раз досталось главе Европейского центрального банка Кристин Лагард. Третью строчку заняла Камала Харрис, которая станет первой женщиной — вице-президентом США, когда страну возглавит Джо Байден. Харрис попала в этот рейтинг впервые — и сразу на третье место.

Американский журнал Forbes опубликовал 17-й ежегодный рейтинг ста самых влиятельных женщин в мире. В него вошли представительницы 30 стран. Из России в список попала только Эльвира Набиуллина.

Единственной россиянкой стала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. В рейтинге она присутствует третий год подряд, в 2020-м опустившись с 53-й строчки на 57-ю.

В список самых влиятельных женщин попали 10 глав государств, 38 генеральных директоров компаний и 5 представительниц индустрии развлечений. При этом, подчеркивают в Forbes, представительниц разных поколений, национальностей и должностей объединяет то, как они отличились в борьбе с COVID-19. Так, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (32-е место в рейтинге) «победила первую и вторую волну вируса» благодаря строгому карантину и локдауну. Президент Тайваня Цай Инвэнь (37-е место) ввела программу строгого отслеживания контактов, благодаря чему от COVID-19 на острове скончались всего 7 человек.

В первую десятку рейтинга вошла также жена миллиардера Билла Гейтса Мелинда, занявшая 5-е место. Генеральный директор YouTube Сьюзен Войжитски расположилась на 13-й строчке. Королева Елизавета II оказалась на 46-м месте. 67-е место заняла бывшая жена богатейшего человека планеты Джеффа Безоса Маккензи Скотт, которую в сентябре Bloomberg признал самой богатой женщиной в мире, а 69-е место — певица Рианна.