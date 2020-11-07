Камала Харрис станет первой темнокожей женщиной на посту вице-президента США
Должность вице-президента США в аппарате Джо Байдена займет Камала Харрис. Об этом на основе своих подсчётов по итогам выборов в США сообщает аналитическое агентство Edison Research и основные телеканалы США.
С победой Байдена на выборах 2020 кресло вице-премьера впервые в истории страны достанется женщине, к тому же темнокожей.
«Эти выборы гораздо больше, чем Джо Байден или я. Речь идет о душе Америки и нашей готовности бороться за нее. У нас впереди много работы. Давайте начнем», — написала Харрис в Twitter.
This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020
Учитывая тот факт, что 20 января, в момент инаугурации Байдену будет 78 лет, 56-летняя Харрис рассматривается как очевидный кандидат от Демократической партии США на выборах президента в 2024 году, пишет Reuters. СМИ активно обсуждают её перспективу стать первой женщиной-президентом США.
Она была первой женщиной-прокурором Сан-Франциско и первой «цветной» женщиной Калифорнии, избранной генеральным прокурором.
Ее опыт работы в сфере уголовного права может помочь администрации Байдена решить вопросы расового равенства и поддержания порядка после того, как в этом году страну охватили протесты. Ожидается, что она будет главным советником по назначениям судей, отмечает издание.
Харрис, мать и отец которой эмигрировали из Индии и Ямайки, намеревалась стать первой женщиной-президентом США, когда претендовала наравне с Байденом и другими на выдвижение от своей партии в 2020 году.
Официальные результаты выборов в США пока не объявлены.