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07.11.2020 20:44
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Камала Харрис станет первой темнокожей женщиной на посту вице-президента США

Должность вице-президента США в аппарате Джо Байдена займет Камала Харрис. Об этом на основе своих подсчётов по итогам выборов в США сообщает аналитическое агентство Edison Research и основные телеканалы США.

С победой Байдена на выборах 2020 кресло вице-премьера впервые в истории страны достанется женщине, к тому же темнокожей.

«Эти выборы гораздо больше, чем Джо Байден или я. Речь идет о душе Америки и нашей готовности бороться за нее. У нас впереди много работы. Давайте начнем», — написала Харрис в Twitter.

Учитывая тот факт, что 20 января, в момент инаугурации Байдену будет 78 лет, 56-летняя Харрис рассматривается как очевидный кандидат от Демократической партии США на выборах президента в 2024 году, пишет Reuters. СМИ активно обсуждают её перспективу стать первой женщиной-президентом США.

Она была первой женщиной-прокурором Сан-Франциско и первой «цветной» женщиной Калифорнии, избранной генеральным прокурором.

Ее опыт работы в сфере уголовного права может помочь администрации Байдена решить вопросы расового равенства и поддержания порядка после того, как в этом году страну охватили протесты. Ожидается, что она будет главным советником по назначениям судей, отмечает издание.

Харрис, мать и отец которой эмигрировали из Индии и Ямайки, намеревалась стать первой женщиной-президентом США, когда претендовала наравне с Байденом и другими на выдвижение от своей партии в 2020 году.

Официальные результаты выборов в США пока не объявлены.

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Комментарии (13)

MyAdmiral Kruzenshtern
мир сдвинулся (с) С. Кинг
Modest_5e4ce41f7533b
Хитрый ход. В случае конфликта с Трампом из-за голосов, улица будет за Байдена.
wasya
Ну она собственно и будет рулить)
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