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07.11.2020 19:55
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СМИ заявили о победе Джо Байдена на выборах в США

Телеканал CNN назвал демократа Джозефа Байдена новым, 46-м президентом США. По данным телеканала, он набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых, у Трампа — 213.

NBC, агентство AP и ABC News на основе своих подсчётов тоже заявляют о победе Байдена.

Даже близкий к Республиканской партии США телеканал Fox News уверен, что кандидат от демократов после победы в штатах Невада и Пенсильвания займёт место Дональда Трампа.

Обычно американские СМИ определяют выигравшего до объявления официальных результатов голосования.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что Байден поспешил объявить себя победителем. Действующий президент, по информации пресс-пула Белого дома, впервые после проведения в стране выборов покинул Белый дом и отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния, передаёт ТАСС.

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Комментарии (9)

Northern Hillbilly
2020 год запомнится ковидом и Байденом.
Djnyana
"...новым, 46-м президентом... кандидат...займёт место...после победы..."

Ухи русские разорваны, мозг - вынесен! Разве такое бывает?! )
dragvs
Клоуны в Думе уже открывают шампанское?
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