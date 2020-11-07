Телеканал CNN назвал демократа Джозефа Байдена новым, 46-м президентом США. По данным телеканала, он набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых, у Трампа — 213.
BREAKING: JOE BIDEN WINS— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 7, 2020
Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/q8Fed74z0j #CNNElection pic.twitter.com/NADZm3qkvY
NBC, агентство AP и ABC News на основе своих подсчётов тоже заявляют о победе Байдена.
Даже близкий к Республиканской партии США телеканал Fox News уверен, что кандидат от демократов после победы в штатах Невада и Пенсильвания займёт место Дональда Трампа.
Обычно американские СМИ определяют выигравшего до объявления официальных результатов голосования.
Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что Байден поспешил объявить себя победителем. Действующий президент, по информации пресс-пула Белого дома, впервые после проведения в стране выборов покинул Белый дом и отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния, передаёт ТАСС.