Трамп грозится подать иски во всех «колеблющихся» штатах, где его обошёл Байден. В штабе последнего это назвали «попыткой отсрочить неизбежное»

«Результаты голосования во всех штатах, где недавно утвердился Байден, будут оспорены нами по закону за мошенничество с избирателями и подтасовку выборов на уровне штата. Множество доказательств — просто загляните в СМИ. Мы выиграем! Америка прежде всего!» — написал Трамп в Twitter. Администраторы соцсети тут же пометили его твит как ненадёжный. «Остановите мошенничество!» — продолжил капслоком кричать американский лидер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будут поданы иски во всех штатах, на победу в которых недавно в ходе подсчёта голосов стал претендовать его конкурент Джозеф Байден.

Между тем, Байден увеличил отрыв от Трампа в колеблющемся штате Невада до 1 процентного пункта — победа там даст 6 голосов выборщиков из необходимых 270. Такие данные приводит 5 ноября телекомпания CNN по итогам обработки 87% бюллетеней.



Как сообщил сообщил телеканал Fox News, Ричард Гренелл из предвыборного штаба нынешнего президента объявил о подаче иска против штата Невада из-за мошенничества с подсчетом голосов. По данным того же издания, Верховный суд Пенсильвании отменил решение нижестоящей инстанции по иску штаба Трампа о проверке процесса подсчёта голосов.

Представитель кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон обвинила команду Трампа в том, что они «продолжают продвигать провальную стратегию» судебных исков. Она назвала судебные разбирательства «не более чем попыткой отвлечь и отсрочить то, что сейчас неизбежно — Джозеф Байден станет следующим президентом Соединенных Штатов».

Кроме того, сторонники продолжают пытаться вызвать подозрения в мошенничестве при подсчете голосов, пишет BBC. На одном вирусном видео, которым поделился сын президента Эрик, было видно, как около 80 бюллетеней помещают в пакет, поливают легковоспламеняющейся жидкостью и поджигают. Но официальные лица города Вирджиния-Бич (в штате Вирджиния), которым руководит мэр-республиканец, в день выборов опубликовали заявление, в котором пояснили, что на бюллетенях, показанных на видео, отсутствуют официальные маркировки — они представляют собой всего лишь образцы.