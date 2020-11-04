«Они пытаются украсть выборы». Трамп намекает на махинации с итогами выборов. Twitter маркирует сообщение как «спорное»
Президент США Дональд Трамп прервал своё молчание после ночной благодарности своим избирателям.
«Мы БОЛЬШИЕ, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать, - написал утром 4 ноября Дональд Трамп. - Голосовать нельзя после закрытия опросов!».
Твит кандидата от Республиканской партии соцсеть помечает как «спорный контент», который «может вводить в заблуждение».
За несколько минут до сообщения о попытках «украсть выборы» Трамп анонсировал, что вечером 4 ноября он сделает «заявление». «Большая победа!», - добавил Трамп.
Ранее его конкурент Джозеф Байден в специальном обращении к сторонникам заявил, что демократы «на пути к победе на выборах», но «надо ещё подождать». При этом В ходе своего выступления Байден заявил, что не ему и не Дональду Трампу говорить, кто выиграл эти выборы.
Инвесторы отказались от ставок на быструю победу Байдена.
Ряд ключевых штатов утром в среду заявили, что подведение итогов голосование откладывается на сутки. Пауза в подведение итогов объясняется небывалыми масштабами досрочного голосования в том числе по почте. Из 230 миллионов избирателей США боле 100 миллионов проголосовали досрочно. 2/3 участников досрочки проголосовали по почте.