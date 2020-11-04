«Они пытаются украсть выборы». Трамп намекает на махинации с итогами выборов. Twitter маркирует сообщение как «спорное»

Президент США Дональд Трамп прервал своё молчание после ночной благодарности своим избирателям.

«Мы БОЛЬШИЕ, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать, - написал утром 4 ноября Дональд Трамп. - Голосовать нельзя после закрытия опросов!».

Твит кандидата от Республиканской партии соцсеть помечает как «спорный контент», который «может вводить в заблуждение».

За несколько минут до сообщения о попытках «украсть выборы» Трамп анонсировал, что вечером 4 ноября он сделает «заявление». «Большая победа!», - добавил Трамп.