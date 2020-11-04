FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +7
80.00р93.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
04.11.2020 09:28
2
Печать

«Они пытаются украсть выборы». Трамп намекает на махинации с итогами выборов. Twitter маркирует сообщение как «спорное»

Президент США Дональд Трамп прервал своё молчание после ночной благодарности своим избирателям.

«Мы БОЛЬШИЕ, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать, - написал утром 4 ноября Дональд Трамп. - Голосовать нельзя после закрытия опросов!».

Твит кандидата от Республиканской партии соцсеть помечает как «спорный контент», который «может вводить в заблуждение».

За несколько минут до сообщения о попытках «украсть выборы» Трамп анонсировал, что вечером 4 ноября он сделает «заявление». «Большая победа!», - добавил Трамп.

Ранее его конкурент Джозеф Байден в специальном обращении к сторонникам заявил, что демократы «на пути к победе на выборах», но «надо ещё подождать». При этом В ходе своего выступления Байден заявил, что не ему и не Дональду Трампу говорить, кто выиграл эти выборы.

Инвесторы отказались от ставок на быструю победу Байдена.

Ряд ключевых штатов утром в среду заявили, что подведение итогов голосование откладывается на сутки. Пауза в подведение итогов объясняется небывалыми масштабами досрочного голосования в том числе по почте. Из 230 миллионов избирателей США боле 100 миллионов проголосовали досрочно. 2/3 участников досрочки проголосовали по почте.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

kоt-obormot
Завидует наверное путену.
Alex001
Настоящие выборы - они такие.
А не 146% за заранее известного кандидата.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний