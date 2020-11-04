Инвесторы сворачивают ставки на быструю победу Байдена. Доллар укрепился по отношению к юаню

Осознание инвесторами, что подведение итогов президентских выборов в США затянется, привело к сворачиванию ставок на быструю победу демократа Джо Байдена. The Wall Street Journal сообщает 4 ноября, что «в условиях высокой неопределенности трейдеры, похоже, возвращались к одним из самых надежных сделок последних нескольких лет: ставкам на рост акций технологических компаний». Фьючерсы на индекс Nasdaq преуспевшего при Трампе бигтеха выросли почти на 4%.



На этом фоне доллар, падавший к юаню весь последний месяц на ожиданиях победы Байдена, вернулся к уровням начала октября: 6,778 юаня за доллар. Об этом сообщает The Bell.