Инвесторы сворачивают ставки на быструю победу Байдена. Доллар укрепился по отношению к юаню
Осознание инвесторами, что подведение итогов президентских выборов в США затянется, привело к сворачиванию ставок на быструю победу демократа Джо Байдена. The Wall Street Journal сообщает 4 ноября, что «в условиях высокой неопределенности трейдеры, похоже, возвращались к одним из самых надежных сделок последних нескольких лет: ставкам на рост акций технологических компаний». Фьючерсы на индекс Nasdaq преуспевшего при Трампе бигтеха выросли почти на 4%.
На этом фоне доллар, падавший к юаню весь последний месяц на ожиданиях победы Байдена, вернулся к уровням начала октября: 6,778 юаня за доллар. Об этом сообщает The Bell.
Накануне Forbes сообщил, что интрига вокруг выборов президента США взорвала рынок букмекерских ставок - игроки поставили рекордные $367 миллионов долларов на исход противостояния Трампа и Байден. Ожидается, что итоговая сумма ставок может дойти до $500 млн. При этом у Трампа коэффициент, показывающий вероятность победы +160. То есть, если вы поставите $100, вы выиграете $160. У Байдена -180, отмечал накануне The Bell.