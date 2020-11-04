Фото: коллаж / «Фонтанка.ру»

Первым с заявлением по итогам выборов 3 ноября выступил кандидат демократов Джозеф Байден. Вечером он поднялся на специально построенную арену в городе Уилмингтон (штат Делавэр), рядом со своей штаб-квартирой. К микрофону Байден подошёл вместе с супругой. Оба были в масках.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

«Мы верим, что мы на пути к победе на этих выборах. Мы знали об этом из-за беспрецедентного досрочного голосования по почте (во вторник стало известно, что в досрочном голосовании приняли участие более 100 миллионов избирателей. — Прим. ред.). Но это может занять некоторое время. Нам придётся набраться терпения, пока не закончится тяжёлая работа по подсчёту голосов. И она не закончится, пока не будут подсчитаны все бюллетени. Мы полагаем, что мы уже выиграли Аризону. Мы всё ещё лидируем в Джорджии, хотя это не то, что мы ожидали. Мы показали хорошие результаты в Висконсине и Мичигане. На подсчёт голосов уйдёт время, но мы собираемся победить и в Пенсильвании», — сказал Байден. В ходе своего выступления демократ заявил, что не ему и не Дональду Трампу говорить, кто выиграл выборы.



Приветствием для Байдена были не голоса людей, а клаксоны автомобилей. Фейерверк, который, по данным СМИ, был заготовлен для выступления, использован не был. Кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис ограничилась ретвитом трансляции заявления Байдена.



Через час со своим заявлением выступил действующий президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Появление на публике он разогревал намёками в Твиттере, что демократы попытаются «украсть выборы». Соцсеть пометила этот твит как «спорный контент», который «может вводить в заблуждение». Трамп вышел к собравшимся в Белом доме без маски.



«Миллионы и миллионы людей проголосовали за нас. Одна жалкая группа людей пытается лишить их избирательных прав. Это обман американской общественности. Это позор для нашей страны», — заявил президент США, впервые возглавивший страну в 2016 году.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

Дональд Трамп, под приветственные крики собравшихся, поблагодарил свою супругу за поддержку, заявил, что готовится к большому торжеству, потому что «мы все сегодня выиграли». В частности, Трамп заявил, что побеждает в штатах Джорджия, Пенсильвания и Северная Каролина. Защищать свою «победу», о которой юридически говорить ещё рано, ведь подсчёт голосов продолжается, Трамп готов в Верховном суде, где из девяти судей пятеро теперь считаются прореспубликанскими.



«Мы готовы выиграть эти выборы честно — и мы выиграли эти выборы. С нарушениями мы поступим соответствующим образом — мы направимся в Верховный суд США, мы остановим их, мы не отдадим им ни одного голоса, — заявил Трамп, отметив, что допускает нарушения при подсчёте голосов, поданных по почте: — Внезапно нам говорят, что выборы еще не закончились. Подсчет практически закончен, но внезапно все остановили. Я считаю, что это мошенничество, что это обман американских граждан, что это позор для нашей страны».

Поддержать Трампа на трибуну вышел вице-президент Майк Пенс, который шёл на выборы в связке с президентом. «Мы снова «снова сделаем Америку великой», — дополнил известный лозунг республиканцев Пенс.



Известно, что за каждым штатом закреплено своё количество выборщиков и для победы кандидатам нужно набрать 270 их голосов.



Если минувшей ночью преимущество Байдена по этому параметру было существенно выше, чем у Трампа (по ночным данным CNN, Байден получал голоса 192 выборщиков, а Трамп лишь 108. — Прим. ред.), то 4 ноября к полудню по Москве, по оценкам FoxNews, Трамп заручился поддержкой уже 213 выборщиков, в то время как у Байдена было 238 голосов.



Трамп получил необходимое число голосов выборщиков в ключевых штатах. В том числе в Техасе (38), Флориде (29), Огайо (18), Теннеси (11), Индиане (11) и еще в 18 штатах. Кроме того, Трамп лидирует в «колеблющихся штатах»: Висконсин (10), Мичиган (16), Пенсильвания (20), Северная Каролина (15), Джорджия (16), Аляска (3).

Presidential election results: LIVE map of Trump, Biden and key races https://t.co/rmToAqJ1PC — USA TODAY (@USATODAY) November 4, 2020

Ряд ключевых штатов, в том числе Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, утром в среду заявили, что подведение итогов голосования откладывается на сутки. Пауза в подведении итогов объясняется небывалыми масштабами досрочного голосования, в том числе по почте.



«Байдену до победы не хватает 50, Трампу — 57 выборщиков. На настоящий момент. Если Трамп сохранит преимущество в тех недосчитанных штатах, где имеет его сейчас, он выигрывает. Если Байден сохранит преимущество только в тех недосчитанных штатах, где имеет его сейчас, он не выигрывает. Ему надо переломить ситуацию в подсчете еще в нескольких штатах. Более долгий подсчет дает ему такой шанс, более краткий — нет, — поясняет главный редактор Carnegie.ru, бывший дипломат Александр Баунов. — Поэтому Байден заинтересован в том, чтобы подсчет длился как можно дольше: каждый голос будет посчитан. А Трамп — в том, чтобы подсчет был остановлен как можно раньше: день выборов — это день выборов, а не неделя или месяц».



Косвенные признаки отсутствия триумфа демократов на данный момент приходят от финансовых институтов. Ещё ночью инвесторы продемонстрировали отказ от ставки на быструю победу Джо Байдена, когда начался рост акций технологических компаний. Одновременно доллар, падавший к китайскому юаню весь последний месяц на ожиданиях победы Байдена, вернулся к уровням начала октября.



Разочарование промежуточными итогами выборов в США фиксируется и на европейских биржах на старте торгов 4 ноября https://www.fontanka.ru/2020/11/04/69528527/. Реакция российских бирж станет известна лишь 5 ноября, сегодня выходной. В России 4 ноября отмечается государственный праздник День народного единства.



Первые итоги выборов в США по горячим следам «Фонтанке» комментирует эксперт по российско-американским отношениям, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. — О чём говорят промежуточные итоги выборов?



— Промежуточные результаты голосования на американских выборах однозначно говорят о том, что лёгкой и грандиозной победы Байдена и демократов не получилось. Трамп уже сейчас набирает больше голосов избирателей, чем в 2016 году. По числу голосов идёт с Байденом ноздря в ноздрю. Трамп побеждает Байдена в большинстве колеблющихся штатов. И в принципе уже имеет большие шансы на победу на выборах. Это свидетельствует о том, что Трамп не является историческим недоразумением, а является началом нового фундаментального тренда развития США, американской внутренней и внешней политики. Трампа действительно поддерживает примерно половина американских избирателей. Главный вывод, который можно сделать сейчас, — это то, что американская элита и американское общество действительно расколоты. Демократам не удалось представитьТрампа в качестве недоразумения и снова объединить американское общество вокруг традиционной элиты и традиционной политики США. В любом случае, кто бы в итоге ни победил, американское общество останется жёстко расколотым и поляризованным. Элита США останется жёстко расколотой. США как минимум в ближайшие 4 года останутся в состоянии жёсткой холодной войны. Та интенсивность политического противостояния, та острота борьбы, которую мы наблюдали с 2016 года, останется. Соответственно, американская внутренняя политика останется в ситуации ступора и паралича. А внешняя политика будет использоваться в качестве инструмента внутриполитической борьбы и определяться именно внутриполитическими факторами.



— Байден в ночном обращении к сторонникам призвал «подождать». Почему не заявил о победе?



— Байден предлагает не спешить с выводами, потому что у него не получился блицкриг. Пока результаты говорят о возможной победе Трампа. Для Байдена это является огромной неожиданностью, а для всех демократов —катастрофой. При этом, конечно же, Байден не спешит признать поражение. Он уже заявил, что не признает поражение, поскольку он рассчитывает, что результаты голосования будут корректировать во время подсчёта голосов, поданных по почте. На подсчёт этих голосов потребуется несколько дней. Байден рассчитывает, что в итоге он победит с учётом почтового голосования.



— О чём говорят итоги выборов в Сенат, которые шли параллельно с выборами президента?



— Пока выборы в Сенат говорят, что республиканцы удерживают большинство и будут контролировать палату в ближайшие годы. Это прогнозировалось. Во-первых, потому что избирается только треть Сената. Во-вторых, это лишнее свидетельство того, что общество расколото, многие поддерживают консервативные настроения и консервативную политику. Как минимум половина населения США всерьёз опасается усиления левых, левого крыла демократической партии. Демократы представляли те протесты и погромы, которые прошли летом, как «плюс», свой актив, нечто, что поможет им выиграть эти выборы. Но выясняется, что для другой части американского общества, для консервативно настроенных граждан, это, скорее, очень большая угроза и большой минус. Летние протесты, с одной стороны, добавили драйва демократической кампании, но они существенно усилили консолидацию республиканцев.



— Происходящее толкает улицы США к активным действиям?



— То, что Байден рассчитывает на победу через голосование по почте, а Трамп уже заявил, что победил, говорит о дальнейшем неизбежном обострении внутриполитической борьбы, о дальнейшем углублении кризиса, о вероятности насилия на улицах американских городов. Никто не готов признать поражение. Впереди требования вмешательства суда, пересчёта голосов и длительные процедуры выяснения результатов выборов. Одновременно будут происходить массовые уличные протесты. В преимущественно республиканских штатах выйдут правые республиканцы. В преимущественно демократических штатах выйдут левые радикалы. И там, и там, скорее всего, начнутся погромы.



Накануне сообщалось о возведении вокруг Белого дома специального защитного забора. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты ранее отмечали, где именно возможны стихийные протесты.



«Никакой гражданской войны стенка на стенку не будет. Но будет безусловная реакция обеих сторон. Ни одна из сторон не признает поражения. Если будут демонстрации протеста — то будет контрпротест. Столкновения будут точно. Количество стволов в США в полтора раза больше, чем количество населения. И люди накалены», — отмечал в свою очередь «Фонтанке» американист, независимый журналист Михаил Таратута.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»