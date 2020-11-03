«В Кремле сейчас решили просто сидеть на заборе. И сидеть спокойно». В США начались выборы, в которые не вмешалась Россия

Действующий президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп во время финальных теледебатов с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джозефом Байденом (на первом плане).



автор фото Julio Cortez / AP/TASS

Как провели свои избирательные кампании республиканцы и демократы. Кто приобрёл, а кто потерял в глазах избирателей, которых ковид косит, как нигде больше на Земле. Чем ответит американская улица. И что несёт Кремлю и геополитике итог новых американских выборов, если Овальный кабинет останется за 45-м президентом или если США обретут президента № 46? Об этом «Фонтанке» в ожидании первых итогов выборов рассказали американисты и эксперты по международным отношениям.

Грубый, но здоровый



У экспертов по США, с кем пообщалась «Фонтанка», нет единого мнения относительно того, кто пришел первым на старт финишной прямой американской президентской гонки. Соперники идут, что называется, ноздря в ноздрю. Скорее всего, сами они ощущают это как «neck-and-neck» (американский аналог «ноздря в ноздрю». - Прим. ред.), но суть от этого не меняется. В день выборов в США 3 ноября 2020 года гоночный азарт становится только сильнее.



«Первые дебаты были больше в минус для Трампа. Он показал себя уж очень грубым, - вспоминает независимый журналист, американист Михаил Таратута. - Вёл себя не по-президентски. Байден был тоже груб, но, вопреки мнению многих и пропаганде республиканцев, оказался совсем не недееспособным. Другое дело, что он скучный и безликий человек. Но важно было, что он здоров» («Фонтанка» подробно рассказывала как прошёл первый баттл Байдена и Трампа 30 сентября. - Прим. ред.).

Но в целом, считает Таратута, со стороны Байдена все происходившее не было кампанией. «Человек сидел в подвале практически всю предвыборную кампанию, и из подвала с суфлёром отвечал на вопросы, которые были явно заранее написаны. И то, он даже в этих вопросах путался, - разводит руками Таратута. - Последние две недели Байден стал ездить по стране, но я бы все же назвал эти выборы референдумом по Трампу. Очень многие, кто будет голосовать за демократов, прежде всего, голосуют против Трампа».

В свою очередь Трамп, отмечает Михаил Таратута, объездил всё, что только можно было. «В последние дни он провёл за один день пять митингов в разных местах. Летал на самолёте. Это колоссальные энергетические затраты. Поразительно, что он всё это выдерживает», - удивляется многолетний автор телепередачи «Америка с Михаилом Таратутой».



Руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева, напротив, считает, что предвыборную гонку выиграл Байден. По наблюдениям эксперта, причина «поражения» в том, что Трамп решил не менять стратегию 2016 года, когда он шёл на выборы как аутсайдер, а не политик.



«Он был четыре года в Белом доме. И в 2020 году он приходит с теми же тезисами, это выглядело уже как минимум странно, - поясняет Журавлева. – Получается, что Трамп пропустил эти четыре года. И это ощущение было от каждых дебатов. На дебатах был не действующий президент, а лишь кандидат. У него нет понимания результатов своей работы, нет понимания страны».

Эксперт по международным отношениям, гендиректор российского Совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов тоже считает, что в ходе предвыборной кампании Трампу не удалось воспользоваться, например, своим умением общаться с большими аудиториями, своим агрессивным стилем ведения дискуссии. «Ему не удалось найти настолько серьёзный компромат на Байдена, который бы резко поменял бы характер избирательной кампании, - добавляет Кортунов. - Поскольку «нокдауна» Байдена не случилось, то можно сказать, что именно Байден провёл кампанию лучше».



Несомненно, подлил масла в огонь в костер Трампа и коронавирус, и экономический кризис. «США продолжают лидировать и по числу заболеваний и по числу смертей в мире, - говорит Андрей Кортунов. – И экономический кризис был неожиданным. По крайней мере, в тех формах и в те сроки, в которые он состоялся. Эти два обстоятельства сильно изменили баланс сил в пользу Байдена».



«Коронавирус убил Трампа политически», - заявил «Фонтанке» ещё в начале октября заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Коронавирус «очень сильно подставил Трампа», «это был удар поддых» согласна Виктория Журавлёва.



«Возможно, он бы на своих экономических результатах до пандемии мог бы переизбраться. Экономика ему дала много. Был рост, который он застал, которому он не помешал. Сейчас очень ждали результатов статистики за третий квартал. Результаты никакие для Трампа. Безработица всё равно высокая. Был временный всплеск в экономике в ответ на стимулирующие ковидные законы, но закончился ничем. Новые подобные законы принять республиканцы уже не могут. Демократы тянут. Им совершенно не нужно было вливать в экономику новые деньги, которые возможно улучшили бы Трампу экономическую ситуацию. Думаю, что навряд ли есть человек, который бы смог переизбраться в аналогичных условиях. У Обамы переизбрание было в 2012 году. Тогда уже закончился кризис, начался рост, были результаты, которые 44-ый президент мог показать. Трампу досталось болото. Хуже было бы только, если бы выборы были не в ноябре, а в марте. Тогда можно было бы даже и не говорить о его перспективах», - рассказала Виктория Журавлёва об убийственной для Трампа сцепке вируса и рецессии.



Эль скандаль при посторонних

Тем не менее, в давних американских традициях, нынешняя предвыборная гонка все же не обошлась без муссирования скандальных подробностей деятельности кандидатов.

«Трамп – щенок Путина» - сидит в головах у людей очень сильно, - напоминает Михаил Таратута реплику Байдена во время дебатов, говоря о нападках на нынешнего президента США. – Обычные американцы реально считают, что был сговор Трампа с Кремлём, что победа у Клинтон в 2016 году была украдена. Плюс Трампа объявили расистом. На мой взгляд, совершенно несправедливо. Не могу себе представить расиста, у которого половина семьи иудеи».

Для Джо Байдена самым большим скандалом остается его сын Хантер. «Его дела в Украине, в Китае, от Батуриной он якобы получал миллионы, - перечисляет Таратута. - Если будет серьёзное расследование, то это будет поинтереснее расследования по Трампу, мы можем ещё узнать, как родственники Байдена торговали влиянием папы».



«Америка говорит об этом давно, ещё до кампании. Но именно во время кампании появились жёсткие диски Хантера. Там его фотографии, его переписка. Деваться уже абсолютно некуда. Но пресса демократическая молчит об этом! И это удивительно… Либо молчат, либо отрицают. Сами не проверяют! – сокрушается от новых стандартов американской журналистики Михаил Таратута. - Кстати если бы такие аргументы были найдены на Трампа, как нашли на семью Байденов, то это был бы его конец. Но тут пресса на стороне Байдена».



«Русский след»



А вот история про девушку Галкину из Перми, которая якобы собирала досье на Трампа, а до этого была вице-мэром Саратова, как-то не выстрелила.

«Россия продолжает быть фактором внутренней политики, - уверен Андрей Кортунов. – Однако, если говорить о так называемом «вмешательстве», сегодня Россия делит эти лавры с другими странами. Сейчас в США много говорят о «китайском вмешательстве» в выборы, и об «иранском», даже о «северокорейском».

Тем не менее, если выиграет Трамп, то «мы не раз услышим про «русский след», - уверен журналист американист Таратута. Если же победит Байден, Россия отойдёт на задний план. «Демократы, как и 4 года назад, будут вынуждены как-то объяснять своё поражение, - согласен Кортунов, говоря о развитии событий при победе Трампа. - Поскольку их партия не готова к серьёзному самоанализу, проще будет найти козла отпущения в лице России».

Статистика – дело тонкое

Пока все ждут первых данных классического голосования в основной день выборов 3 ноября, все, что можно делать, анализировать социологию и статистику. Хотя, как правило, дело это неблагодарное. 1 ноября «демократическая пресса» США отрапортовала, что Байден опережает Трампа на 10%.



«Один отдельный опрос общественного мнения – это вообще ни о чём. Каждый день проводится 5-8 различных опросов. Есть сайт realclearpolitics.com. И там есть средние данные по всем опросам. И по этим данным Байден в национальном плане опережает Трампа на 7,2%, - даёт свой матанализ Михаил Таратута. - Борьба ведётся в десяти не определившихся штатах. А средний показатель по не определившимся штатам – 3,2 %. В пользу Байдена. То есть в рамках статистической погрешности. Если верить опросам, то сейчас Трамп проигрывает. Но в 2016 году точно так же все опросы предсказывали победу кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Абсолютно все. Сейчас демократы опережают республиканцев на 3,2%, а в 2016 году 1,1% форы было у Клинтон. Так что однозначно сказать, что Байден уже победил, невозможно».



Михаил Таратута приводит в пример факторы, которые, по его мнению, и вовсе противоречат существу публикуемых опросов. «Институт Gallup задал рейгановский вопрос: «стало ли вам лучше жить за последние 4 года?». 56% американцев, то есть и демократов, и республиканцев, не определившихся, сказали: «да, стало», - говорит журналист-международник. - Второй вопрос Gallup: «Скажите, в числе наиболее важных лично для вас политических направлений, чьи позиции вам более близки, Байдена или Трампа?». 49% сказали, что позиции Трампа им более близки по важнейшим вопросам. 46% - у Байдена». Кроме того, отмечает Таратута, 77% республиканцев сказали, что они боятся открыто и публично высказывать свои взгляды, то есть они либо не общаются с социологами, либо врут.

Американист Виктория Журавлева предпочитает сравнивать другие цифры - суммы пожертвований, которые избиратели передали своим кандидатам.



«Байден собрал в этом году 1 миллиард долларов! У Трампа вполовину меньше – 590 миллионов. Очень показательно, обычно именно республиканцы были более финансируемые политики, чем демократы, - говорит Журавлева. В целом нынешняя предвыборная президентская кампания стала рекордной по привлечению ресурсов. «Собрано вдвое больше денег фандрайзингом, чем в 2016 году. Сегодня - 6 млрд, а в 2016 было – 2,5 на всех. А вся кампания сейчас оценивается в 14 млрд», - отмечает Виктория Журавлева. При этом 22% от всего финансирования - поступления от людей, которые дают не больше 200 долларов, то есть обычных американцев. В прошлые выборы таких было лишь 15%.



«У демократов процент мелких пожертвований больше, чем у республиканцев. Большие индивидуальные пожертвования тоже выросли и со всеми остальными составляют большую половину всех вливаний. То есть идёт волна энтузиазма отдельных американцев. Кто может, даёт много, кто не может – мало. Но люди реально вкладываются в эту кампанию, она важна для людей» - расшифровывает американистка немыслимый для России политический фандрайзинг США.

Почтовая досрочка

Цифры досрочного голосования тоже побили все рекорды. «На начало ноября проголосовало почти 80 миллионов американцев, - говорит Журавлева. - Американцы очень серьёзно воспринимают эту кампанию, они очень хотят и ждут какого-то исхода, меняющего всю ситуацию. И на этом фоне Трамп действует не как президент. Он постоянно оправдывается. Причём оправдывается плохо! Это потрясающе. Столько времени на него уже вешают обвинения в высоких показателях смертности, но ему до сих пор никто не смог придумать из советников нормального объяснения, фразы, которая хоть как-то его от этого закрывала бы. Такое ощущение, как будто Трамп сам сливает свою кампанию».



В целом, отмечает Виктория Журавлева, не покидает ощущение, что американцы «наелись Трампа», что эти четыре года дались тяжело не только демократам, но и республиканцам.И на этом фоне, говорит эксперт, большой опыт Байдена в глазах американцев может перевесить и слабости со здоровьем, и преклонные лета.

Михаил Таратута же считает, что, теоретически, голосование по почте позволяет манипулировать результатами. «Насчёт вбросов я рассуждать не берусь, но проблема есть, - говорит независимый журналист. - По результатам выборов 2016 и 2018 годов примерно от 1 до 2 % бюллетеней были объявлены недействительными по причине их неправильного заполнения. Ожидается, что по этим основаниям на нынешних выборах могут объявить недействительными 1 миллион бюллетеней. В условиях отставания одного кандидата от другого в рамках погрешности, представляете, насколько может изменить общий итог этот 1 миллион? Для справки, в Пенсильвании в 2016 году Трамп победил с перевесом всего в 16 тысяч голосов. В то же самое время, было признано недействительными 13 тысяч бюллетеней там».

Еще один пример сложностей с почтой: в Пенсильвании в одном из округов ранее было запрошено 40 тысяч бюллетеней для голосования по почте. 24% этих бюллетеней почему-то не дошли до избирателей. «Почта в США работает отвратительно в последние годы», - констатирует Таратута.

Беспорядочный Трамп

На финишной прямой предвыборной гонки журналисты CNN со ссылкой на спецслужбы сообщили, что американские власти готовятся к массовым беспорядкам в случае победы Дональда Трампа.

«Это возможно при любой ситуации, - уверен Михаил Таратута. - Никакой гражданской войны стенка на стенку не будет. Но будет безусловная реакция обеих сторон. Ни одна из сторон не признает поражения. Если будут демонстрации протеста – то будет контрпротест. Столкновения будут точно. Количество стволов в США в полтора раза больше, чем количество населения. И люди накалены».

«В первые дни после 3 ноября, в ожидании результатов, особенно, если первые итоги будут не очень хорошими для Трампа, есть большая вероятность, что он начнёт пытаться использовать темы с возможными подлогами в ходе голосования по почте, будет призывать к Верховному суду, чтобы он прекращал пересчёты, или что-то ещё, - прогнозирует Виктория Журавлева. - Конечно же, это будет нагнетать обстановку. Улица будет на это реагировать. Как сторонники Трампа, так и либералы. Если же сразу станет понятно, что побеждает Байден, когда первые результаты будут говорить, что Трамп уходит, то протесты будут вероятны в меньшей степени».

«Проблема раскола общества в США будет влиять на американскую жизнь ещё достаточно долго, а значит, и на весь мир, мировую геополитику, мировую экономику, - обещает светлое будущее гендиректор РСМД Андрей Кортунов. - У нас почему-то принято считать, что чем слабее и дезорагнизованнее США, тем нам выгоднее. Но, на самом деле, чем слабее США, чем больше там бардака, тем менее последовательной и менее рациональной становится американская внешняя политика. Если мы исходим из того, что обстановка хаоса и нестабильности в мире отвечает нашим интересам, а наши интересы состоят в том, чтобы ловить рыбку в мутной воде, то можно лишь приветствовать все те негативные процессы внутри США. Но если мы исходим из того, что для России было бы лучше осуществлять свою внешнюю политику в условиях стабильности и предсказуемости, в условиях экономического роста, постепенно возвращения глобализации, тогда все эти негативные процессы внутри США лишь тормозят переход к предсказуемой системе».

И Трамп снова наш

Чем ближе выборы в США, тем тише ведет себя Кремль. «Сейчас наши власти по понятным причинам стараются избегать каких-либо оценок, высказывать какие-либо предпочтения, - говорит Андрей Кортунов. – Но, если посмотреть на высказывания наших околовластных журналистов и комментаторов, то, конечно, с точки зрения той картины мира, которая по всей видимости является доминирующей для российского руководства, Трамп вписывается лучше, чем Байден. Байден – это возвращение к либеральным ценностям, которые у нас многие считают устаревшими и неактуальными, это попытка восстановления западного единства, попытка обратить вспять процесс упадка Запада».

Но единую формулу, конечно, не вывести. «Для России это примерно одно и тоже, - считает Михаил Таратута. - Может быть, психологически Трамп милее, хотя бы потому, что он ни одного плохого слова не сказал лично о Путине. В отличие от Байдена, для которого Россия – враг номер один. Там на личном уровне может быть только жуткая неприязнь. Сближение при Байдене маловероятно».

«У демократов есть только одна вещь, которая может быть интересна Кремлю. Большая договороспособность по СНВ-III, - уточняет Виктория Журавлева. - Позиция демократов более открытая. Они готовы прежний договор рассматривать, продлевать, и так далее. У республиканцев позиция жёстче. СНВ-III они хотят хоронить, а дальше посмотрим. И позиция демократов России даже не выгоднее, а удобнее, с точки зрения сохранения хоть какого-то контакта, хоть какой-то темы, где мы ещё общаемся». Но это единственный более приятный момент для Москвы, если победят демократы.



«Политический класс в США имеет консенсус сегодня только по одному вопросу – Россия это противник, которого надо всячески сдерживать. То есть санкции останутся в любом случае, - уверен Михаил Таратута. - Лучше не будет. Думаю, что в Кремле сейчас решили просто сидеть на заборе. И сидеть спокойно. Никто пальцы не скрещивает и кулаки не держит ни за одного, ни за другого кандидата в президенты США».



Полезный Байден



«Скорее всего, Байден будет гораздо более серьёзно относится к вопросам контроля над вооружениями, - согласен с коллегами Андрей Кортунов. – Возможно, попытается восстановить то, что было разрушено его предшественником. Но, по большому счёту, отношения России и США принципиально не изменятся, останутся преимущественно напряжёнными, ведь это отношения конфронтации, а не сотрудничества. Здесь вопрос не в отдельных персоналиях, а в общем настрое американского политического истеблишмента, и в какой-то степени американского общества».



Тем не менее, Байден – это шансы на улучшения позиций Москвы на международной арене.



«Байден – это новый интерес к многосторонности, который мы не наблюдали у Трампа. Байден – вызов той логике, тому нарративу, который сложился в мире в последние годы. Если вы боец идеологического фронта, то для вас лучше бы победил Трамп. Эта победа подтвердит все ваши предсказания о том, куда идёт мир, куда развивается международная система. Но если же вы работаете над израильско-палестинской проблемой, то для вас Байден был бы интереснее, потому что он отойдёт от такой безусловной односторонней поддержки Израиля, которую мы видели от Трампа. Можно предположить, что Байден займёт более гибкую позицию в отношении ряда региональных проблем. В частности, по отношению к проблемам Ближнего Востока. Например, Байден может пересмотреть американский подход к отношениям с Ираном. Объективно это в российских интересах», - прогнозирует геополитику при президенте Байдене гендиректор РСМД.

И только курс доллара предпочитает жить настоящим и меняется здесь и сейчас. Причем не в лучшую для рубля сторону. «Стратегически рубль будет более стабильным при Трампе. При Байдене может быть всякое», - не сговариваясь с Владимиром Путиным, сказал Михаил Таратута «Фонтанке». Президент России ещё до ралли с курсами валют, которое началось 2 ноября, тоже верил в Трампа как в залог стабильности рубля.

Однако эксперты от экономики уверены, что реальные изменения на фондовом и валютном рынках ещё впереди. После Нового года, когда новый 46-ой, или «старый 45-ый» президент вступит в должность.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»

