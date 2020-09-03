Bloomberg назвал самую богатую женщину в мире. Владелице LʼOreal пришлось уступить место
Bloomberg назвал самой богатой женщиной в мире бывшую жену основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт. Согласно данным индекса миллиардеров издания, к 3 сентября ее состояние достигло 68 млрд долларов благодаря росту стоимости акций компании ее бывшего мужа.
До сегодняшнего дня самой богатой женщиной в мире считалась владелица LʼOreal Франсуаза Беттанкур-Майерс с состоянием в 66,8 млрд долларов.
Джефф Безос развелся с Маккензи Скотт после 25 лет брака в 2019 году. Скотт получила 4% акций Amazon (тогда они стоили примерно 38,3 млрд долларов). Сам Безос до сих пор считается самым богатым человеком в мире с состоянием в 207 млрд.