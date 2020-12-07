Новый год в Ленобласти не отменяется. Ограничений на передвижения в регионе не будет

Власти Ленинградской области не думали о введении ограничений на перемещение внутри региона и запрете на въезд из других субъектов РФ.



«Ленобласть не планирует введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ», — цитирует 7 декабря в пресс-службу областного правительства издание 47news.

Об ограничениях на перемещения внутри России заговорили после выступления главы Минздрава Михаила Мурашко. «Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов», — заявил министр. Однако затем в ведомстве заверили, что речи об ограничениях нет, а фраза их начальника была вырвана из контекста.