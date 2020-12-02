«Празднуйте дома». В Петербурге закроют рестораны в новогодние праздники

Петербургские власти ужесточили коронавирусный режим на период новогодних праздников. Как следует из новой версии 121-го постановления, опубликованной 2 декабря, заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Исключения составят точки питания на вокзалах, в аэропорту и на АЗС, а также столовые при предприятиях. Прочим заведениям можно будет работать только на доставку и навынос.



Перед Новым годом и после него Смольный ужесточит «комендантский час» для общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19.00 до 6.00. Напомним, сейчас рестораны не могут работать с 23.00 до 6.00.