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«Празднуйте дома». В Петербурге закроют рестораны в новогодние праздники

Петербургские власти ужесточили коронавирусный режим на период новогодних праздников. Как следует из новой версии 121-го постановления, опубликованной 2 декабря, заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Исключения составят точки питания на вокзалах, в аэропорту и на АЗС, а также столовые при предприятиях. Прочим заведениям можно будет работать только на доставку и навынос.

Перед Новым годом и после него Смольный ужесточит «комендантский час» для общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19.00 до 6.00. Напомним, сейчас рестораны не могут работать с 23.00 до 6.00.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что работу ресторанов могут ограничить из-за скандала вокруг концерта рэпера Басты в Ледовом дворце.

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Комментарии (21)

Alexandr98
Почему в Ленобласти всё работает?
victor_k
Импотентная власть уже не знает, что сделать, чтобы отчитаться перед вождём о "решительной борьбе с корововирусом".
Её действия с каждым днём всё суетливее, безумнее и бесполезнее.
261898261
Кто-нибудь, донесите до мозга мэра, что он безумно непрофессионален и напоминает персонажа из детской поговорки «повторюша - дядя ...»! Ну вы поняли!!!!
Когда же его снимут уже....
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