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В Минздраве готовы ограничить передвижения россиян внутри страны из-за коронавируса

Глава Минздрава призвал рассмотреть введение дополнительных ограничений на перемещения граждан РФ.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов», — цитирует 7 декабря заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, такой шаг может помочь ограничить распространение инфекции. Министр здравоохранения также отметил важность тестирования для борьбы с COVID-19. Мурашко уверен, что мощностей для производства тестов в стране «достаточно».

С начала пандемии в России выявили уже 2 460 770 случаев коронавируса.

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Комментарии (10)

Ростислав Павчинский
Ну чё скажешь. Закрывать границу между субъектами, когда в одном 75 на 100К, а в другом 76 на 100К - смысла никакого. Но вполне можно особо "грязные" субъекты, типа Питера, закрыть на выезд, а "чистые" - на въезд. С обоснованием-то проблем нет. Конституция не разрешает реализацию права на свободное передвижение, если таковая реализация угрожает здоровью других лиц. А контактные сейчас в Питере приблизительно все.
216946673
Наконец то у наших Питерских чиновников появляются умные мысли. Надо было перекрыть сообщение между регионами еще летом. Тогда бы наши школьники не развезли бы по всей стране бабушкам "подарки на летние каникулы" Позор - что родители в такой ситуации принимали решение об отправке своих детей бабушкам на лето. А что так сложно летние каникулы провести в Питере вместе со своим ребенком,
Эрик Дрейван
Каждому россиянину по бункеру и общение только по видеосвязи.один уже так изолирован.
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