В Минздраве готовы ограничить передвижения россиян внутри страны из-за коронавируса

Глава Минздрава призвал рассмотреть введение дополнительных ограничений на перемещения граждан РФ.



«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов», — цитирует 7 декабря заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, такой шаг может помочь ограничить распространение инфекции. Министр здравоохранения также отметил важность тестирования для борьбы с COVID-19. Мурашко уверен, что мощностей для производства тестов в стране «достаточно».