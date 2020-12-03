«Не надо в этом году к нам приезжать». Смольный объяснил, почему лишил петербуржцев культурного досуга на Новый год

Петербургские власти пошли на снижение туристической привлекательности Северной столицы во время новогодних каникул, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. Об этом в ходе пресс-брифинга 3 декабря заявил вице-губернатор Евгений Елин. «Нам предстоят каникулы. Мы очень любим гостей, мы очень любим туристов, но не в этом году. Снижаем туристическую привлекательность города. Мы говорим гостям: давайте мы побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье детей и о здоровье жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», — сказал он.

Также власти решили ограничить досуг для самих петербуржцев. «Вторая идея — давайте рассредоточимся, не надо кучковаться, не надо брататься, не надо обнимать друг друга. Давайте вспомним, что Новый год это семейный праздник, встретим его в кругу семьи и дома», — пояснил он. Третий довод вице-губернатор назвал «уроками Басты». «Петербург в очередной раз подтвердил звание культурной столицы. И никакие угрозы провести праздники на больничной койке не помешали получить удовольствие от крупного песенника-декламатора», — отметил он. Ужесточение правил проведения концертов и других крупных мероприятий должно снизить риск заражений. Новый пакет коронавирусных мер был утвержден 2 декабря. В частности, вводится запрет на работу заведений общественного питания с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, а также выставки и концерты.