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Минздрав сдал назад. Ограничений на передвижения по России не предлагалось

Помощник главы Минздрава опроверг введение дополнительных ограничений на передвижения из-за пандемии коронавируса.

«Минздрав не предлагал вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан по территории России», — цитирует 7 декабря заявление Алексея Кузнецова РБК.

По его словам, фраза, которую приписывают главе ведомства, была вырвана из контекста.

Утром 7 декабря СМИ сообщили о заявлении Михаила Мурашко о том, что «возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц».

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