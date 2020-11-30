Территория креативного пространства «Севкабель Порт» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Увы, взмаха палочки или горсти летучего пороха здесь недостаточно. Требуются годы работы и миллиардные инвестиции. Но очертания будущего жилого района на месте унылой промзоны уже просматриваются.



В недалеком прошлом в районе Косой и Кожевенной линий Васильевского острова располагался промышленный район, славившийся своими кожевенными, приборостроительными, судостроительными и другими предприятиями. В 80–90-е гг. гулять здесь было опасно — как бы не нарваться на парней из «Дунькиного тупика». В нынешние, более спокойные, времена эта территория обрастает новым жильем, магазинами и общественными пространствами. В этом году первый завод начал переезжать отсюда, за ним последуют и другие, освобождая гектары у залива под редевелопмент.



Да будет город-сад!

Большую часть пространства по левую руку от Косой линии (если смотреть в сторону возрастания номеров домов) занимает территория Балтийского завода. Выселить его с южной части Васильевского острова и превратить ее в обитаемый райский уголок девелоперы мечтают с середины 2000-х годов. В 2007 году возвести здесь 2,2 млн кв. м жилья намеревался московский предприниматель и экс-сенатор Сергей Пугачев, семья которого на тот момент контролировала Объединенную промышленную корпорацию (в нее входил Балтийский завод вместе с «Северной верфью»). Идею бизнесмен так и не реализовал: он перебрался за границу после того, как следствие поставило неприятные вопросы перед принадлежащим ему «Межпромбанком».

Вторую попытку — и снова неудачную — разбить город-сад на месте промзоны предприняли финны из «Лемминкяйнен». Они планировали построить ЖК «Илматар» (названный в честь богини финской мифологии) на месте корпусов Сталепрокатного завода на 25-й линии острова. Компания планировала приступить к строительству в 2012 году, но получила разрешение на строительство только в 2015-м и в этом же году отказалась от проекта из-за сложной экономической ситуации в стране. К тому моменту финны уже потратили на него несколько миллионов евро.



Эстафету принял «Сэтл групп». На пяти гектарах, ранее принадлежащих Сталепрокатному заводу, петербургский застройщик возвел ЖК «Палацио». Девелопер взял на себя восстановление особняка Шопена, а также реконструкцию памятника конструктивизма — канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» и водонапорной башни архитектора Черникова. Он будет приспособлен под современные функции, здесь будет деловое пространство с атриумом. Проект реконструкции разработан и согласован с КГИОП.



ЖК «Палацио» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Водонапорная башня архитектора Черникова Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Особняк Шопена Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

На этом «Сэтл групп» не остановился. По данным Росреестра, участок площадью 4,2 га в двух шагах от набережной Невы и ледокола «Красин» в конце марта 2020 года оформила на себя зарегистрированная в Петербурге компания с московским ИНН «ОСТ-5», которая принадлежит ООО «Сэтл». С востока участок ограничен Масляным каналом. Компания планирует возвести здесь жилой комплекс высокого комфорт-класса жилой площадью почти 46 тыс. кв. м со встроенным детским садом, коммерческими помещениями и подземным паркингом. Возможно, других участков под жилье высокого класса на береговой линии Васильевского острова в ближайшее время не предвидится.



Многоликий «Электроаппарат»

Не менее 5 га земли в самом начале Косой линии принадлежит производителю электродвигателей, генераторов и трансформаторов, заводу «Электроаппарат», основанному еще в 1877 году. Кроме того, ему подконтрольны компании «Большой проспект 66», «24-я линия», «Масляный буян», на которые также записаны несколько участков по соседству.

В окружении «Электроаппарата», как в осаде, стоит на своем собственном клочке земли старинный баптистский молитвенный дом — Дом Евангелия, построенный в начале ХХ века. Ранее «Фонтанка» писала о его конфликте с заводом, установившим на своей территории строгий пропускной режим.



Завод «Электроаппарат» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» БЦ у «Электроаппарата» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Участок на углу 24-й и Косой линий — прямо напротив будущей станции метро «Горный институт» — с 2015 года принадлежит компании «ТЕСЛА», которая на 50% находится в собственности бывшего акционера и топ-менеджера структур группы ЛСР Игоря Левита. Оставшаяся доля — у его партнера Максима Бондарева. До этого наделом владело АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения» (НИИВА), принадлежащее УК «Электроаппарат». Поскольку напротив НИИ город собрался строить станцию метро, собственник прогнулся под натиском городских девелоперов и в 2016-м отдал свои корпуса под строительство бизнес-центра.



Строительство метро Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Все как у людей

У истока Косой линии, где уже появилось жилье и когда-нибудь наконец построят метро, есть необходимые для «мирной» жизни предприятия. Правда, большинство из них выходят на более доступный островитянам Большой проспект. От него рукой подать до музея «Эрарта», а если пройти до конца проспекта — можно очутиться около выставочного комплекса «Ленэкспо».

Свою лепту в развитие квартала в начале нулевых внесла ХК «Адамант», построившая на пересечении Косой и 25-й линий ТРЦ «Балтийский», реконструировав советскую постройку 1931 года. Рядом с ней появилось многоуровневое здание площадью 9,7 тыс. кв. м, основная часть которого содержит четыре этажа, а пристройка, в которой находится кинотеатр, — два. Внутри также есть рестораны, супермаркет и фитнес-клуб.

За 26-й и 27-й линиями фасадом на Большой проспект выходит бизнес-центр «Сенатор», принадлежащий компании «М-Стиль» миллиардера Андрея Фоменко. За БЦ спрятался апарт-отель Port inn, находящийся в доме 2016 года постройки на территории ООО «Гарт».



БЦ Сенатор Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Апарт-отель Port inn Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

На пересечении Большого проспекта и Детской улицы более 7 тыс. кв. м принадлежат школе № 4 имени Жака Ива Кусто с углубленным изучением французского. Дети учатся по соседству с бизнес-центром Respect, расположенным на территории ООО «Санг». Компания приобрела участок в начале нулевых, большая его часть принадлежала «Энергетической компании "Феникс Холдинг"» братьев Евгения и Владимира Бугаевых, их сводного брата Якова Ерошевского и нефтяника Вячеслава Лейбмана.

В доме 98 по Большому проспекту располагается автосалон «Фольксваген». Земля под ним в собственности одного из старейших официальных дилеров немецкой марки в России «Сигма Моторс» (ООО «Омега СПб») семьи трагически погибшего в 2013 году бизнесмена Павла Громова. Тогда остро встал вопрос, кто после его смерти будет управлять бизнесом. Примерно через год родственники предпринимателя определились с этим: по 25% компании получили дети Светлана и Александр, по 14,29% — Павел, София и Даниил. Еще 7,14% фирмы отошли Анастасии Громовой. По данным СПАРК, с тех пор структура собственников не менялась.

школа № 4 имени Жака Ива Кусто Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Площадка возле школы Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» БЦ Respect Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Храм Иконы Божией Матери Милующей Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Автосалон «Сигма Моторс»

Рядом с автосалоном находится храм Иконы Божией Матери Милующей, который в советское время превратили в бассейн для моряков-подводников. В 2019 году церкви решили вернуть исторический облик.

Со стороны Косой линии пейзаж пока выглядит менее весело: там расположены административные здания, отель «Шанхай», Медсанчасть № 3 Балтийского завода. Со стороны 26-й линии между жилым домом и частной Международной академией наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) приютилось городское учреждение — техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр». Учредители общественной организации МАНЭБ связаны с ЗАО «Экологический институт» с выручкой 7,8 млн в 2019 году. Его, как и академию, возглавляет выпускница СПбГЭУ Любовь Рогалева. Также ей на 46,67% принадлежит ООО «Рэсцентр», специализирующийся на экспертизах в области экологии.



отель «Шанхай» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Долгий ящик

Между владениями «Сэтла» и Балтийского завода оказался комплекс мелких участков, которые между собой поделили несколько компаний. В центре пространства, расположенного ближе к набережной, есть участок городской земли со зданием. Оно с 2004 года принадлежит АО «Кожа», ранее входившему в госкорпорацию «Ростех». С конца 2020 года предприятие делят между собой компания «Васильевский девелопмент» (61%), «Санкт-Петербург-Инвест» (3%), а также предприниматель Виктор Есипов (32%). Последний вместе с партнером Сергеем Сокольским владеют специализирующимся на консалтинге ООО «Радуга».

Сокольскому ранее принадлежала доля соседнего, продолговатого участка площадью 10,3 тыс. кв. м. Теперь же большая его часть принадлежит компании «Санкт-Петербург-Инвест» (головная компания — словацкое «Маиестас»), меньшая — компании «Васильевский девелопмент» (принадлежит ЗАО «Санаторий "Черная речка"», бывшее имущество Ленинградской федерации профсоюзов). Еще один небольшой надел, примыкающий к городской земле, принадлежит фирме «Резиденс ресурс», которая также контролируется словаками.

Названия «Санкт-Петербург-Инвест», «Васильевский девелопмент» и словацкой фирмы уже звучали в материале «Фонтанки», посвященном району Уральской улицы на Васильевском острове. Там им тоже принадлежали квадратные метры неподалеку от недвижимости «Кожи».

Довольно крупный участок, расположенный ближе к Балтийскому заводу, находится в собственности ЗПИФ «Центр управления недвижимостью-4» («ЦУН-4»), подконтрольного АО «Ленстройкомплектация» (ЛСК). Согласно последним доступным данным, компания принадлежала ПО «Ленстройматериалы» (ЛСМ) Дмитрия Игнатьева. По данным СПАРК, обществом управляет УК «ЛСК», бенефициаром которой является Юрий Макаров, бывший член совета директоров «Брокерская фирма «ЛСМ» и экс-совладелец ООО «Айленд», которое держит 44,7% акций Судостроительного завода «Алмаз».



Вид на Косую линию Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Вид на Косую линию Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Предпринимательнице Ольге Серковой полностью или частично принадлежат несколько фирм, занимающиеся арендой и управлением крупным пулом недвижимости в глубине Косой линии — это «Серфи», «СефриИнвест» и «Кратос». Общая площадь — около 3 га. По данным СПАРК, Серкова в прошлом была акционером и членом совета директоров АО «Сталепрокатный завод», который контролируется БФ «ЛСМ» и который собирался строить здесь жилье вместе с финнами. Еще одним участком из этого комплекса «Серфи» владеет вместе с ООО «Меркурий». Оно на 50% принадлежит Пиркули Исмаилову, владельцу компании «Новые транспортные технологии» с выручкой в 2019 году 646 млн рублей.

Последний надел, примыкающий к участку городской земли, принадлежит компании «ЩЕБЕНЬ.РУ» Рустама Акавова. По информации 2ГИС, в здании, которое на нем расположено, поселилась группа компаний по приему металла «Гильдия металлистов».

Последний на этой стороне комплекс участков находится на углу Косой и 27-й линий. Самый крупный из трех принадлежит ООО «Кратос» (11,7 тыс. кв. м), самый небольшой (2 тыс. кв. м) — в долевой собственности Сергея Кузнецова (через ООО «Альфа») и, возможно, его дочери Анны. Средний по площади (5,6 тыс. кв. м), Г-образный участок, принадлежит компании «Стройпрофиль» миллиардера Владимира Скигина. В 90-е годы он был совладельцем сети казино «Вулкан», а в начале десятых нашел себя в жилищном строительстве, став совладельцем УК «Сателлит Девелопмент». Его брат, крупный петербургский бизнесмен Дмитрий Скигин, в начале нулевых скончался в Ницце. В 1996 году вместе с партнерами он вошел в совет директоров ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». Этот актив перешел к его сыну Михаилу.

Заводская часть

Тенденция к переезду крупных промышленников из этой части острова наметилась давно, однако только в этом году вещи начал собирать старейший кабельный завод в России «Севкабель». Пока главным хозяином территории в районе Косой и Кожевенной линий остается Балтийский завод. Его действующие владения, по данным Росреестра, составляют 56 га.



Балтийский завод Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Проходная Балтийского завода Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

История с переездом предприятия из этих краев тянется очень долго, и ожидание, кажется, сделало квадратные метры еще желаннее, поскольку за эти годы в округе появилось жилье не самого низкого класса, площадки для досуга и отдыха.

«Балтийский завод имеет очень большую площадь, которая избыточна и для нынешнего портфеля заказов, и для той загрузки, которую мы видим в перспективе. К тому же на территории предприятия немало зданий, которые находятся под защитой КГИОП. Это создает массу проблем, и гораздо проще оптимизировать площадь, чем устраивать длинную тяжбу на тему их переустройства», — говорил «Фонтанке» в 2017 году глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК, теперь владеет Балтийским заводом) Алексей Рахманов. Завод лишится части своей территории в течение 5–10 лет, говорил тогда он. А пока она простирается до самой юго-западной оконечности острова, где находится полукруглое здание бывшей насосной станции на Кожевенной линии, 26. Его в 2018 году купил на торгах за 12 млн рублей петербургский архитектор Евгений Герасимов. Тогда он не стал говорить, что будет делать с покупкой. «Все, что есть ценного, я всегда готов сохранять», — говорил он. Добро пожаловать на Серый пояс

За БЦ Respect спрятался еще один крупный участок промзоны. С 2014 года он находится в собственности АО «Санкт-Петербургские электрические сети». Ранее эта земля принадлежала Балтийскому заводу, затем — московскому ЗАО «Япет», конечные бенефициары которого затерялись в кипрских офшорах, а после — Объединенной промышленной корпорации (ОПК).



Учебный городок Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Через дорогу, на пересечении Косой линии и Детской улицы, расположился учебный городок Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова — один из последних оставшихся здесь символов судостроения. Рядом с ним находится участок «Корпорации "Руан"». Компания принадлежит владельцу крупного рекламного холдинга «Руан» Вячеславу Ананских. По адресу: Косая линия, дом 15В, зарегистрированы еще несколько его фирм самого широкого профиля — от занимающегося арендой недвижимости БЦ «Планер» до организующей отдых в кемпингах «Звезды». По данным СПАРК, Ананских является соучредителем или гендиректором более чем в 30 действующих компаниях.

Далее вдоль Косой расползся надел ЗАО «Круг-СПБ». Актуальных данных о структуре собственников общества нет, однако в 2002 году его учредителями являлись пять человек. По 40% акций сосредоточили в своих руках на тот момент совладельцы производителя лакокрасочной продукции и бытовой химии АО «Новбытхим» Юрий Зевадский и Валерий Смирнов. По данным СПАРК, выручка предприятия в 2019 году составила 578 млн рублей. Миноритарии ЗАО «Круг-СПБ» Александр Шитиков и Светлана Гуревич — это бывший и нынешний руководители АО «Петрохим». Эта компания с выручкой 316 млн рублей в 2019 году тоже производит лаки и краски.

Несколько разрозненных участков принадлежат фирме «Дом-Инвест» предпринимателя Николая Кормилицына. Он являлся гендиректором и учредителем ликвидированного в 2006 году ЗАО «Барс» и сейчас возглавляет одноименное акционерное общество. Компания специализируется на производстве изделий машиностроения для ВМФ, РВСН, атомной и космической промышленности, строительстве подводных аппаратов. Соседний участок находится в собственности Научно-производственного предприятия «Марс-Энерго» с выручкой 160 млн. Оно занимается проектированием, производством и обслуживанием электроизмерительных приборов и поверочных установок для электроэнергетики, промышленности и органов Росстандарта.

Сердце Чекуш

Севернее за редкими производственными корпусами и проплешинами земли начинается исторический квартал — Чекуши. Большую известность месту принесли кожевенные предприятия, которых в начале ХХ века здесь насчитывалось не меньше десятка.

Чекуши разделены на два крупнейших участка. Один (8,5 га) принадлежит государству, второй (10,2 га) — находится в частных руках. В 2015 году его хозяйкой стала аффилированная с банком «Санкт-Петербург» ГК «Севкабель», которая теперь называется «Линия-К». В 2017 году надел от нее перешел к ЗПИФ «Невский — Тринадцатый фонд». Именно фонду сейчас принадлежит территория креативного пространства «Севкабель Порт». Уже сейчас известно, что успешный проект будет расширяться, первым делом его владельцы планируют благоустроить набережную залива от Морского вокзала и в будущем — до Косой линии.



Территория креативного пространства «Севкабель Порт» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Территория креативного пространства «Севкабель Порт» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Ранее здесь работал Кабельный завод (ООО «ПК "Севкабель"»), в мае этого года он получил добро на переезд с Васильевского острова на площадку Кировского завода, но долгожданное событие, которое, по сути, должно способствовать развитию предприятия, омрачили судебные тяжбы, вызванные рискованными действиями его акционера. Новый владелец заложил оборудование, технологии и портфель заказов петербургского завода по кредитам в банках на общую сумму более 5 млрд рублей. Отдать их не удалось, и 24 ноября арбитражный суд признал «Севкабель» банкротом по иску одного из кредиторов. При этом, по словам гендиректора управляющей компании завода Сергея Ярмилко, предприятие каждый год показывало выручку в 7,5 млрд и годовую прибыль в 350 млн рублей.

По данным редакции, после переезда, который запланирован на следующий год, на этот участок может претендовать крупная строительная компания, однако ее интерес пока никак не зафиксирован публично.



Корпус фабрики им. В. Слуцкой Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Вид Кожевенной линии Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Земля креативного пространства граничит с принадлежащим государству участком, на котором расположено шестиэтажное историческое здание 1900 года постройки общей площадью 57,5 тыс. кв. м — бывший корпус фабрики им. В. Слуцкой. По данным Росреестра, он с 2010 года находится в хозяйственном ведении московского ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности». Здание находится в управлении ООО «Торговый дом "Нарвская ярмарка"».

Эта компания последние 10 лет принадлежала на 51 % петербуржцу Николаю Чеху, на 49 %— его супруге. По данным СПАРК, до 17 апреля 2020 года генеральным директором был Чех-старший. Затем предприятие возглавил его сын, Дмитрий. Но с мая фирма уже дважды сменила гендиректора и сменила название на ООО «Мануфактура». А к концу сентября вместо частных петербургских владельцев фирма перешла в собственность кипрской фирмы. Сухие строки городской хроники констатируют: всему этому предшествовал визит на Кожевенную, 34, правоохранителей.

Данных о собственниках последней группы объектов на Кожевенной линии, 30, в Росреестре нет, но это хорошо известные в городе бывший Кожевенный завод семьи Брусницыных и окутанный городскими легендами особняк с «зеркалом Дракулы», которое якобы привезли из венецианского палаццо, где хранился прах графа. Особняк Брусницыных сейчас находится в ведении федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), но управляется явно частным бизнесом.



Особняк Брусницыных Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Бывший Кожевенный завод семьи Брусницыных Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

За последние годы эта часть улицы ожила за счет притока арендаторов и сейчас — на пути к превращению в полноценный арт-кластер. Старинный производственный корпус Кожевенного завода активно приспосабливают к современному использованию. На крыше открылась концертная площадка Roof place, внутри — лофт Hooty Place, галерея Modernariat, пейнтбольный клуб «Максимус», антикварный магазин, офисы, бары, кафе и ночные клубы. Некогда ветхое и заброшенное здание «Нарвской ярмарки» теперь вмещает не менее 50 «контрастных» организаций: модные пространства и художественные мастерские здесь соседствуют с автосервисами и производственными компаниями. Внутри сосуществуют всевозможные мастерские: фотостудия Art-place Faktura, инклюзивная мастерская «Простые вещи», фортепианная мастерская Геннадия Чистякова, мастерская «Автоленд», компании по ремонту мебели, услугам бухучета, а также дистрибьюторы фрезерных станков.

«Дунькин тупик»



Здание на углу Косой и Кожевенной линий Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

На углу Косой и Кожевенной линий с царских времен воткнулся громадный шестиэтажный «комод». Как рассказывают краеведы, его поставили для сотен работяг окрестных заводов и сразу же иронично прозвали «Скобский дворец» — в основном там жили псковские крестьяне. При социализме с человеческим лицом все звали здание «Дунькин тупик». Уличные краеведы вспоминали, что после войны там заправляла какая-то красотка Дуня.

С середины 70-х первой шпаной на Васильевском считались «гаванские». Их боялись все, а они опасались лютых хулиганов тупика. Те могли разгуливать где угодно, а на Косую к ним заглядывать можно было только с их позволения. Когда «гаванским» не хватало мощи противостоять «петроградским» в драках после праздничных салютов в Ленинграде, звали на помощь парней из «тупика».

Слава места была такова, что до конца 80-х в дежурной части местного, 37-го отделения милиции, висело от руки написанное объявление: «На заявки из «Дунькиного тупика» выезжать только усиленными нарядами».

Сегодня на верхних этажах этого дома, окна которых обращены на Финский залив, несколько квартир уже купили петербургские адвокаты и дизайнеры.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

