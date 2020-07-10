«Севкабель» переносится с Васильевского к метро «Кировский завод». Договорились

Пресс-службы обеих компаний 9 июля подтвердили: генеральный директор ПАО «Кировский завод» Георгий Семененко и генеральный директор ООО «ПК «Севкабель» Сергей Ярмилко подписали договор о долгосрочной аренде цехов на площадке группы компаний «Кировский завод». Как уже сообщала «Фонтанка» в мае этого года, это должно позволить «Севкабелю» покинуть Васильевский остров к концу 2020 года.

С сентября этого года начнется первый этап переезда завода «Севкабель» на территорию Кировского завода. Шефы предприятий подписали договор. Полностью релокация завершится к концу 2020-го.

По информации «Фонтанки», сегодня подписаны документы по первому корпусу для «Севкабеля» в 20 тысяч кв. м, расположенному в центре территории Кировского завода. Договор предполагает аренду минимум на 8 лет, с возможностью дальнейшей пролонгации. Начало переезда намечено на сентябрь этого года.



— Пока идёт демонтаж одних производственных технологий, другие продолжают свою работу и подключаются к процессу переезда только после запуска первых на новой площадке. Таким образом, мы сможем минимизировать периоды простоя и выполнить все договорные обязательства перед заказчиками без изменений по срокам, — пояснил Сергей Ярмилко, руководитель завода «Севкабель».



Всего же «Севкабелю» требуется около 50 тысяч кв. м, сформированных в четыре современных цеха, замкнутых по технологическому принципу. Так, к концу 2020 года «Севкабель» полностью освободит площадку на Кожевенной линии.



— Нашему заводу не нужно ни 11 гектаров, ни 100 тысяч квадратных метров производств, которые мы сейчас занимаем. Исправить исторические ошибки внутренней производственной логистики невозможно без полной остановки производства, которой мы избегаем при поэтапном переносе, — ранее комментировал нашему изданию Ярмилко.

