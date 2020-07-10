«Севкабель» переносится с Васильевского к метро «Кировский завод». Договорились
С сентября этого года начнется первый этап переезда завода «Севкабель» на территорию Кировского завода. Шефы предприятий подписали договор. Полностью релокация завершится к концу 2020-го.
Пресс-службы обеих компаний 9 июля подтвердили: генеральный директор ПАО «Кировский завод» Георгий Семененко и генеральный директор ООО «ПК «Севкабель» Сергей Ярмилко подписали договор о долгосрочной аренде цехов на площадке группы компаний «Кировский завод». Как уже сообщала «Фонтанка» в мае этого года, это должно позволить «Севкабелю» покинуть Васильевский остров к концу 2020 года.
По информации «Фонтанки», сегодня подписаны документы по первому корпусу для «Севкабеля» в 20 тысяч кв. м, расположенному в центре территории Кировского завода. Договор предполагает аренду минимум на 8 лет, с возможностью дальнейшей пролонгации. Начало переезда намечено на сентябрь этого года.
— Пока идёт демонтаж одних производственных технологий, другие продолжают свою работу и подключаются к процессу переезда только после запуска первых на новой площадке. Таким образом, мы сможем минимизировать периоды простоя и выполнить все договорные обязательства перед заказчиками без изменений по срокам, — пояснил Сергей Ярмилко, руководитель завода «Севкабель».
Всего же «Севкабелю» требуется около 50 тысяч кв. м, сформированных в четыре современных цеха, замкнутых по технологическому принципу. Так, к концу 2020 года «Севкабель» полностью освободит площадку на Кожевенной линии.
— Нашему заводу не нужно ни 11 гектаров, ни 100 тысяч квадратных метров производств, которые мы сейчас занимаем. Исправить исторические ошибки внутренней производственной логистики невозможно без полной остановки производства, которой мы избегаем при поэтапном переносе, — ранее комментировал нашему изданию Ярмилко.
К весне 2021 года предполагается запустить все производственные линии.
Имущественный комплекс ПАО «Кировский завод» включает около 400 га земельных участков в нескольких регионах страны и около 1,5 млн кв. м зданий и сооружений. Производственные и инфраструктурные объекты компании в Петербурге у станции метро «Кировский завод» размещены на 200 га. Всего на площадке Кировского завода — примерно 500 арендаторов. В 2019 году этот вид дохода принес около 4% от консолидированной выручки. Основную прибыль группа компаний получает благодаря производству тракторов, дорожно-строительной техники, турбин для ледоколов, буровых установок, оборудование для АЭС.
ПАО «Севкабель» последние несколько десятилетий входит в топ-10 производителей кабеля и проводов на отечественном рынке. В 2017 году «Севкабель» вошел в консорциум «Росскат-Микропровод». В 2019 году после перехода группы компаний «Росскат» под контроль Банка «Траст», представители Банка вошли в корпоративные органы управления, в том числе в новый состав Совета директоров ПК «Севкабель».
В портфеле петербургского кабельного завода более 28 000 SKU для атомной и нефтегазодобывающей промышленности, энергетики, судостроения.
Сегодняшняя управляющая команда руководит заводом с сентября 2014 года. За 5 лет выручка компании увеличилась с 4 млрд руб. (2014 г.) до 7.3 млрд руб. (2019 г.) со среднегодовым показателем EBITDA 0,45 млрд руб.