«Севкабель» решил перенестись на Кировский завод. Девелоперы могут прицениваться к территории

Совет директоров «Севкабеля» принял решение о релокации производства на площадку Кировского завода. К концу года планируется полностью перевести мощности. «Фонтанка» узнала, что срок договора аренды на Васильевском острове истекает в июле, а освободившимися гектарами распорядится владелец — закрытый паевой инвестиционный фонд.

Согласно сообщению 6 мая пресс-службы «ПК «Севкабель», на днях совет директоров компании утвердил переезд производственного комплекса в индустриальный кластер, развиваемый Кировском заводом. По словам официального представителя «Севкабеля», «в середине 3-го квартала этого года стартует первый этап, в 4-м будет реализован второй, а к концу 2020 года «Севкабель» полностью освободит площадку на Васильевском острове, весной 2021 года будут запущены все производственные линии в новой локации». Проект нацелен на исправление исторически сложившихся внутренних логистических ошибок, — прокомментировал «Фонтанке» генеральный директор завода Сергей Ярмилко. «Как вы знаете, Сименс основал первый цех еще при Александре Втором, а хаотичность развития определялась срочностью потребностей и зажатостью локаций со всех сторон. Отчего сегодня завод страдает от избыточных внутренних перемещений, а технологические линии расположены крайне нерационально, — расшифровал руководитель. От себя «Фонтанка» может добавить, что согласно правилам, на Васильевский остров чрезвычайно затруднительно еще и въезжать крупногабаритному транспорту, хотя сегодня эта проблема отчасти снята ЗСД.

Тем не менее сейчас в портфеле предприятия более 28 тысяч позиций для атомной, нефтегазодобывающей промышленности, энергетики и судостроения. Менеджерская команда руководит заводом с сентября 2015 года. За 5 лет выручка увеличилась с 4 млрд до 7,3 млрд со среднегодовым показателем EBITDA в 0,45 млрд рублей. На заводе работает около 800 человек.

«ПК «Севкабель» на 62 % принадлежит ООО «Импегната», которое в свою очередь на 100 % является дочкой ОАО «Росскат» — собственности Банка «Траст». Последний же имеет лицензию, и им полностью владеет Центробанк. «Траст» консолидирует непрофильные активы, выявленные при санации таких рухнувших кредитно-финансовых структур, как Бинбанк, Автовазбанк, Промсвязьбанк. Последнему и принадлежали «Росскат» и «Севкабель».

Остальные 38 % «Севкабеля» принадлежат уже напрямую ОАО «Росскат». Управляет активом — УК «Политбюро». Структура на двоих принадлежит генеральному директору Сергею Ярмилко и Александру Вознесенскому, совладельцу креативного пространства «Севкабель Порт».



По информации «Фонтанки», аренда территории у «ПК «Севкабель» заканчивается в июле 2020 года. Причем 11 гектаров принадлежат закрытому паевому инвестиционному фонду, информация о пайщиках которого недоступна.

«Фонтанка» взглянула и на территорию, остающуюся после переезда.



Заметим, что в ноябре 2019 года комитет по градостроительству и архитектуре Смольного выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки этой территории (в 2018 году был выпущен документ, который перевел эту землю из промышленной в общественно-деловую). Участок ограничен Большим проспектом, Детской и Косой улицами. Понятно, что в будущем здесь, скорее всего, возникнет многоэтажная жилая застройка.

Что касается перспективы покупки девелоперами, то в беседе с парой игроков на этом рынке журналист нашего издания услышал о ценообразовании. Застройщики оценивают её следующим образом: в соответствии с сегодняшними нормами строители обременены детскими садами, которые должны иметь внутриквартальные расположения и школы в шаговой доступности, поэтому на все социальные функции уходит до 40 процентов территории. То есть из 11 остается 6,5 Га — 65 тысяч квадратов. Здесь, как правило, применяется коэффициент 1,7, и это максимум. Получаем 110 тысяч квадратных метров. При продаже девелоперам собственник земли получает определенную цифру с каждого метра. При объеме в 110 тысяч квадратов — это не люксовый класс, а комфорт плюс или бизнес. Такой уровень предусматривает в среднем 27 тысяч рублей за метр. Что приводит покупателя к потенциальной стоимости в 2,97 млрд рублей. Если прибавить к этому вид на Финский залив, то можно говорить о превышении порога в 3 млрд. Разумеется, влияет на привлекательность и окружающий ландшафт: несмотря на убитую фабричными корпусами Косую линию, не секрет, что рядом «Газпром» собрался развивать пространства «Ленэкспо», а на старую советскую гостиницу «Морской вокзал» уже смотрят инвесторы.

