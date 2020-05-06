«Севкабель» решил перенестись на Кировский завод. Девелоперы могут прицениваться к территории
Совет директоров «Севкабеля» принял решение о релокации производства на площадку Кировского завода. К концу года планируется полностью перевести мощности. «Фонтанка» узнала, что срок договора аренды на Васильевском острове истекает в июле, а освободившимися гектарами распорядится владелец — закрытый паевой инвестиционный фонд.
Согласно сообщению 6 мая пресс-службы «ПК «Севкабель», на днях совет директоров компании утвердил переезд производственного комплекса в индустриальный кластер, развиваемый Кировском заводом. По словам официального представителя «Севкабеля», «в середине 3-го квартала этого года стартует первый этап, в 4-м будет реализован второй, а к концу 2020 года «Севкабель» полностью освободит площадку на Васильевском острове, весной 2021 года будут запущены все производственные линии в новой локации».
- Проект нацелен на исправление исторически сложившихся внутренних логистических ошибок, — прокомментировал «Фонтанке» генеральный директор завода Сергей Ярмилко. «Как вы знаете, Сименс основал первый цех еще при Александре Втором, а хаотичность развития определялась срочностью потребностей и зажатостью локаций со всех сторон. Отчего сегодня завод страдает от избыточных внутренних перемещений, а технологические линии расположены крайне нерационально, — расшифровал руководитель. От себя «Фонтанка» может добавить, что согласно правилам, на Васильевский остров чрезвычайно затруднительно еще и въезжать крупногабаритному транспорту, хотя сегодня эта проблема отчасти снята ЗСД.
Тем не менее сейчас в портфеле предприятия более 28 тысяч позиций для атомной, нефтегазодобывающей промышленности, энергетики и судостроения. Менеджерская команда руководит заводом с сентября 2015 года. За 5 лет выручка увеличилась с 4 млрд до 7,3 млрд со среднегодовым показателем EBITDA в 0,45 млрд рублей. На заводе работает около 800 человек.
«ПК «Севкабель» на
Остальные
По информации «Фонтанки», аренда территории у «ПК «Севкабель» заканчивается в июле 2020 года. Причем 11 гектаров принадлежат закрытому паевому инвестиционному фонду, информация о пайщиках которого недоступна.
«Фонтанка» взглянула и на территорию, остающуюся после переезда.
Заметим, что в ноябре 2019 года комитет по градостроительству и архитектуре Смольного выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки этой территории (в 2018 году был выпущен документ, который перевел эту землю из промышленной в общественно-деловую). Участок ограничен Большим проспектом, Детской и Косой улицами. Понятно, что в будущем здесь, скорее всего, возникнет многоэтажная жилая застройка.
Что касается перспективы покупки девелоперами, то в беседе с парой игроков на этом рынке журналист нашего издания услышал о ценообразовании. Застройщики оценивают её следующим образом: в соответствии с сегодняшними нормами строители обременены детскими садами, которые должны иметь внутриквартальные расположения и школы в шаговой доступности, поэтому на все социальные функции уходит до 40 процентов территории. То есть из 11 остается 6,5 Га — 65 тысяч квадратов. Здесь, как правило, применяется коэффициент 1,7, и это максимум. Получаем 110 тысяч квадратных метров. При продаже девелоперам собственник земли получает определенную цифру с каждого метра. При объеме в 110 тысяч квадратов — это не люксовый класс, а комфорт плюс или бизнес. Такой уровень предусматривает в среднем 27 тысяч рублей за метр. Что приводит покупателя к потенциальной стоимости в 2,97 млрд рублей. Если прибавить к этому вид на Финский залив, то можно говорить о превышении порога в 3 млрд. Разумеется, влияет на привлекательность и окружающий ландшафт: несмотря на убитую фабричными корпусами Косую линию, не секрет, что рядом «Газпром» собрался развивать пространства «Ленэкспо», а на старую советскую гостиницу «Морской вокзал» уже смотрят инвесторы.
— Говоря о производстве, можно констатировать положительное влияние на производство: нашему заводу не нужно ни 11 гектаров, ни 100 тысяч квадратных метров производств, которые мы сейчас занимаем. Исправить ошибки внутренней производственной логистики невозможно без тотальной остановки производства, которой мы избегаем при поэтапном переносе. Грамотное расположение на Кировском заводе снизит производственные площади до 50–55 тысяч квадратов, которые будут сформированы в четыре современных цеха, замкнутых по технологическому принципу, — дополнил гендиректор «Севкабеля» Ярмилко.
Повторим: до июля этого года «Севкабель» осуществляет производственную функцию на этой территории в режиме ВРИ (временно разрешённого использования).
Справка:
«Севкабель» является исторически первым кабельным производством в России, основан в 1879 году как мануфактура Siemens&Halske. В апреле 2020 года правительство РФ по предложению Министерства промышленности внесло предприятие в федеральный перечень системообразующих. Решением администрации Санкт-Петербурга «Севкабель» также включен в аналогичный региональный перечень.