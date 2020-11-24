«Нас спасать не надо». Суд признал заявление банка «Траст» о банкротстве «Севкабеля» за долги «Росската»

Как «Фонтанке» подтвердили в банке непрофильных активов «Траст», 24 ноября в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялось слушание дела о признании банкротом ООО «ПК «Севкабель», входящего, как известно, в холдинг АО «Росскат». Согласно решению, заявление «Траста» удовлетворено. В отношении завода введена упрощенная процедура банкротства - конкурсное производство ликвидируемого должника - и будет назначен независимый конкурсный управляющий.

Заявление банка «Траст» о признании банкротом завода «Севкабель» удовлетворено в арбитраже Петербурга. Осталось понять, как это сохранит старейшее производство и рабочие места, если на самом «Севкабеле» утверждают, что они прекрасно себя чувствовали.

Ранее «Фонтанка» уже сообщала, что 30 октября Арбитражный суд принял к производству заявление ПАО Национальный Банк «Траст» о банкротстве ООО «ПК Севкабель». Произошло это после того, как накануне совет директоров «Севкабеля» проголосовал за добровольную ликвидацию предприятия, причем руководство управляющей компании, входящее в совет директоров, было против в связи с тем, что завод дает прибыль, а его мощности уже переносятся на площади «Кировского завода».



«Для старейшего предприятия кабельной отрасли страны это означает возможность сохранить производство и рабочие места», - подчеркнул председатель совета директоров ПК «Севкабель», управляющий директор банка непрофильных активов «Траст» Александр Меньщиков в своем официальном пресс-релизе.



- Как возможно сохранить предприятие и 600 рабочих мест? – спросила «Фонтанка» уже у бывшего генерального директора Управляющей компании Сергея Ярмилко.



- Не ко мне вопрос. Мы как люди, которые управляли этим производством три с половиной года, не понимаем, как можно спасать, сохранять рабочие места через последовательную ликвидацию и банкротство, которое объявлено. Мы каждый год имели выручку в 7,5 млрд и годовую прибыль по 350 млн рублей. Долгов у нас никогда не было. Зачем нас спасать? Нас спасать точно не надо.

