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«Нас спасать не надо». Суд признал заявление банка «Траст» о банкротстве «Севкабеля» за долги «Росската»

Заявление банка «Траст» о признании банкротом завода «Севкабель» удовлетворено в арбитраже Петербурга. Осталось понять, как это сохранит старейшее производство и рабочие места, если на самом «Севкабеле» утверждают, что они прекрасно себя чувствовали.

Как «Фонтанке» подтвердили в банке непрофильных активов «Траст», 24 ноября в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялось слушание дела о признании банкротом ООО «ПК «Севкабель», входящего, как известно, в холдинг АО «Росскат». Согласно решению, заявление «Траста» удовлетворено. В отношении завода введена упрощенная процедура банкротства - конкурсное производство ликвидируемого должника - и будет назначен независимый конкурсный управляющий.

Ранее «Фонтанка» уже сообщала, что 30 октября Арбитражный суд принял к производству заявление ПАО Национальный Банк «Траст» о банкротстве ООО «ПК Севкабель». Произошло это после того, как накануне совет директоров «Севкабеля» проголосовал за добровольную ликвидацию предприятия, причем руководство управляющей компании, входящее в совет директоров, было против в связи с тем, что завод дает прибыль, а его мощности уже переносятся на площади «Кировского завода».

«Для старейшего предприятия кабельной отрасли страны это означает возможность сохранить производство и рабочие места», - подчеркнул председатель совета директоров ПК «Севкабель», управляющий директор банка непрофильных активов «Траст» Александр Меньщиков в своем официальном пресс-релизе.

- Как возможно сохранить предприятие и 600 рабочих мест? – спросила «Фонтанка» уже у бывшего генерального директора Управляющей компании Сергея Ярмилко.

- Не ко мне вопрос. Мы как люди, которые управляли этим производством три с половиной года, не понимаем, как можно спасать, сохранять рабочие места через последовательную ликвидацию и банкротство, которое объявлено. Мы каждый год имели выручку в 7,5 млрд и годовую прибыль по 350 млн рублей. Долгов у нас никогда не было. Зачем нас спасать? Нас спасать точно не надо.

Напомним, что решение о подаче иска было принято из-за долгов «Росската», родившихся во время владения и руководства холдингом Николаем Тараном. Тогда «Севкабель» и выступил поручителем головной компании по сверхкредитам более чем в 5 млрд. Эти факты подтверждают как многочисленные открытые источники, так и официальные представителя «Траста» и «Севкабеля».

Банк непрофильных активов (Банк «Траст» (ПАО)) — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе Банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.

ООО «ПК «Севкабель» последние несколько десятилетий входит в топ-10 производителей кабеля и проводов на отечественном рынке. В 2017 году «Севкабель» вошел в консорциум «Росскат-Микропровод». В 2019 году после перехода группы компаний «Росскат» под контроль Банка «Траст», представители Банка вошли в корпоративные органы управления, в том числе в новый состав Совета директоров ПК «Севкабель». В портфеле петербургского кабельного завода более 28 000 SKU для атомной и нефтегазодобывающей промышленности, энергетики, судостроения.
Сегодняшняя управляющая команда руководит заводом с сентября 2014 года. За 5 лет выручка компании увеличилась с 4 млрд руб. (2014 г.) до 7.3 млрд руб. (2019 г.) со среднегодовым показателем EBITDA 0,45 млрд руб.

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Комментарии (5)

shushu
Ну так это схема "приватизаций" начала 90-х, тоже через мифический кредит, украденный с помощью директора, затем быстро уволившегося.
Vanko
На этом заводе ещё мой дед работал. Эффективные менеджеры всё разорили. Вангую, что этом месте скоро построят очередное жильё.
261338971
Еще один завод уничтожили ироды ( И как обычно никто ни при чем, просто так само вышло....
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