Запретить барабаны и прогнать «перуанцев». Уличных музыкантов после полиции прослушали депутаты

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Подводя итоги заседания комитета по законодательству петербургского парламента 27 ноября, его глава Денис Четырбок отметил: такого разнообразия предложений поправок в законопроект не звучало, даже когда комитет обсуждал нашумевшие «наливайки».

Мысли музыкантов, деятелей культуры и жильцов центральных районов развивались аж по 17 направлениям. Хотя некоторые полностью противоречат друг другу, право на жизнь, по словам депутатов, имеют все.

«Я не играю на улице с 8 сентября, после того, как в результате действий полиции у меня был изъят аппарат», — показательно начал свое выступление гитарист уличной группы «Дешевые драмы» Глеб Васильев. Он и некоторые его коллеги объединились в профсоюз работников уличной культуры после того, как депутаты решили «облегчить» им жизнь и приняли в первом чтении очередной свой законопроект. Цель максимум: победить депутатскую инициативу, минимум — добиться включения в рабочую группу. «Дополнительные законы создадут плацдарм для бюрократии, коррупции, а также цензуры, — печально продолжал Васильев. — Мы честные и хорошие граждане. Мы такие же граждане, как вы».



Дух полной свободы на этом, как ни странно, закончился.

«Может быть, по коллективным жалобам жильцов через ТСЖ согласовывать просто на стене табличку или знак, где будет написано: «Музицирование запрещено»?» — предположил Билли Новик, основатель группы Billy’s Band.

Лучше было бы запретить барабаны, — поделился идеей Константин Колмаков, артист с Дворцовой площади. Вся проблема, по его словам, в коллективах, которые работают на корпоративах и в ресторанах с концертной аппаратурой, предназначенной для помещений. «Если, допустим, убрать с улиц барабаны, то музыкантам не будет смысла носить с собой аппаратуру большей мощности», — заключил молодой человек.

«Чтобы один коллектив, один музыкант не играл бесконечно долго, — увел в сторону вкусов попечитель симфонического оркестра «Таврический» Герман Мойжес. — Полчаса или в течение часа, потом должен поменять локацию...»

Композитор Михаил Поляков согласился: «Мне лично режут слух и фальшь, и один и тот же репертуар, и качество исполнения». Он попросил создать «разрешительный» орган, который состоял бы из людей со вкусом и регалиями, — для утверждения музыкального репертуара. «Второе предложение — ввести обязательные концерты симфонической музыки», — оригинально закончил мужчина. А для поощрения — собрать таблицу лучших артистов месяца и года, — присоединился Иван Грибин.



«Предлагаю создать реестр уличных артистов», — огорошил присутствующих Александр Коротков, похваставшийся 10-летним стажем выступлений. В его понимании, профильный комитет должен вести учет всех представителей уличной культуры; чтобы попасть в реестр артистам нужны будут анкеты с указаниями: чем занимаешься — фокусник, вокалист или фаерщик, с кем выступаешь — один или с группой. Кроме того, нужно запретить использовать более двух комбоусилителей на коллектив, крупногабаритные тяжелые колонки, барабанные установки и раскладные брезентовые палатки. Полной же дискриминации, по его мнению, должны быть подвергнуты так называемые перуанцы, торгующие фенечками. «Их погнали из Москвы. 60 групп, я знаю, выгнали. Они все приехали в Петербург. 20 группировок из них расположились напротив комитета культуры», — уверял Коротков.

Третий пункт: разделить музыкантов на три категории по принципу водительского удостоверения — чем громче звук и больше состав, тем шире список норм. «Первая категория — это всем известный дядя Миша, — вспомнил участник дискуссии трубача, который играет на набережной канала Грибоедова. — Я бы его в Красную книгу занес, и ему не нужны были никакие разрешения и согласования». Во вторую — относить солистов с одной колонкой, в третью — полупрофессиональные коллективы.



Даже требования жителей центральных районов звучали не так категорично. Сводились в основном к запрету громкой аппаратуры и выбору подходящих для концертов площадок. Татьяна Парфентьева, председатель ТСЖ дома на Невском проспекте, 22/24, что по соседству с Большой Конюшенной, воскликнула: «Чтобы установление площадок вблизи памятников федерального культурного значения исключено было вообще!»

В ту же сторону клонил еще один член профсоюза работников уличной культуры, Денис Луговский. Будучи по совместительству муниципальным депутатом МО «Владимирский округ», просил не только убрать из законопроекта какое-либо согласование, но еще ввести правило: запретить концерты на расстоянии ближе, чем в 30 метрах от домов.

Представительница «Граждан улицы Рубинштейна» Светлана Петрова согласилась: так из поля легальности выйдут вообще любые концерты на Большой Конюшенной и других страдающих от шума узких улицах. «Страдают так, что жители по несколько раз в день звонят в полицию, но полиция не приезжает никогда», — громко проиллюстрировала она, вероятно, кивая на представителей ГУ МВД, которые тоже присутствовали на заседании. «На моей памяти полиция приехала один раз. Я написала им благодарственное письмо на сайте МВД», — добавила жительница пешеходной линии Васильевского острова Марина Ланская.



Напомним, вопрос легальности уличной музыки прочно вошел в городскую повестку осенью. Встречи гитаристов и барабанщиков с полицией ни с того ни с сего стали заканчиваться поездками в отделы, изъятием инструментов и штрафами. Причем не за какое-нибудь нарушение закона о тишине — артистам вменяли самоуправство и незаконное занятие земельных участков. По версии правоохранителей, по многочисленным жалобам граждан.

Если не брать во внимание действие «коронавирусного» 121-го постановления, то провести концерт в Петербурге можно и сейчас, правда, с пачкой разрешительных документов. Сначала не позднее, чем за 15 дней, уведомить администрацию района, отдельно указав цель, форму, сценарий и регламент мероприятия, потом получить ответ с согласованием от комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также правоохранительных органов. Если хочешь выступать у метро — согласовывай с метрополитеном, если в зонах зеленых насаждений — с комитетом по благоустройству, если на Невском проспекте или Дворцовой площади — пиши в комитет по культуре.



Законопроект депутата Дениса Четырбока, призванный упростить процедуру, разработали в марте, но приняли в первом чтении через несколько дней после публикации «Фонтанки» о задержаниях. Суть в том, чтобы ввести в правовое поле понятие «уличного выступления», «участника уличного выступления» и «места проведения уличного выступления»; поручить профильным ведомствам разработать порядок согласования, форму заявки и схему размещения аппаратуры; выдавать музыкантам разрешения играть в отведенных местах на срок от одного месяца до полугода. Но вместе с тем ввести ограничения: на шум — до 60 децибел, длительность концерта — до 6 часов, численность коллектива — до 10 человек. Дальше ситуация начала крениться к маршруту «закона о наливайках». Музыканты нашли в законе «вредные» пункты и объединились в профсоюз работников уличной культуры, требуя включить их в рабочую группу по разработке законопроекта.

Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»