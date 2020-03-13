В Петербурге предложили легализовать уличных музыкантов. Выступать разрешат не более шести часов и не громче 60 децибелов
Законопроект, который предлагает узаконить выступления уличных музыкантов, рассмотрит парламент Петербурга. Инициативу 13 марта поддержали на комитете по законодательству.
В настоящее время уличные концерты никак не регламентируются. Документ предполагает список мест для выступлений музыкантов, который утвердит Смольный. Желающим выступить музыкантам предстоит направить в комитет по культуре заявку, согласование будет выдаваться на срок от одного месяца до полугода. Одно выступление ограничат 6 часами, а громкость музыки в случае использования звукоусилительной аппаратуры — 60 децибелами. Ограничить численность уличного коллектива предлагается 10 артистами.
Легализовать выступления уличных музыкантов предложил депутат Денис Четырбок. «Нужно понимать, в обмен на то, что музыканты соглашаются играть в определённых местах и по определённым правилам, власти со своей стороны должны обеспечить им защиту, дать возможность спокойно выступать без каких-либо опасений того, что их погонит полиция», — пояснил он.
Законопроект был внесен на рассмотрение Заксобрания.