FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -3
74.03р83.66р
13.03.2020 11:05
1
Печать

В Петербурге предложили легализовать уличных музыкантов. Выступать разрешат не более шести часов и не громче 60 децибелов

Законопроект, который предлагает узаконить выступления уличных музыкантов, рассмотрит парламент Петербурга. Инициативу 13 марта поддержали на комитете по законодательству.

В настоящее время уличные концерты никак не регламентируются. Документ предполагает список мест для выступлений музыкантов, который утвердит Смольный. Желающим выступить музыкантам предстоит направить в комитет по культуре заявку, согласование будет выдаваться на срок от одного месяца до полугода. Одно выступление ограничат 6 часами, а громкость музыки в случае использования звукоусилительной аппаратуры — 60 децибелами. Ограничить численность уличного коллектива предлагается 10 артистами.

Легализовать выступления уличных музыкантов предложил депутат Денис Четырбок. «Нужно понимать, в обмен на то, что музыканты соглашаются играть в определённых местах и по определённым правилам, власти со своей стороны должны обеспечить им защиту, дать возможность спокойно выступать без каких-либо опасений того, что их погонит полиция», — пояснил он.

Законопроект был внесен на рассмотрение Заксобрания.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

hmjo
Нашли время, когда легализовывать. Во время короновируса.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний